印度6層高大廈樓齡僅7年突倒塌　釀7死15傷(有片)

事發於古吉拉特邦蘇拉特的一棟6層樓公寓，在當地時間6日下午約3時，當局獲報後立即派出國家救災部隊和國家災害響應部隊到現場進行救援行動，搜救人員動用挖土機在厚重瓦礫中尋找生還者，期間在瓦礫堆中救出1名婦女，搜索行動通宵進行。蘇拉特首席消防官Basant Pareek於翌日表示：「當局已找到7具屍體，另外有15人受傷。」當局認為瓦礫下已無人被埋，宣布結束行動。

警方：住宅大樓是非法建造

當地警方表示，這棟擁有30戶的住宅大樓是當地非法建造，目前房間大部分都空置，只有5間有住人，住戶每個月要繳納1,200盧比的租金。租戶大多是附近工廠的員工及家人，大樓坍塌時大部分員工在廠裡工作，只有夜班人員在家休息。另有報道指，倒塌大樓於2017年完工，雖然屋齡才7、8年，但由於缺乏維護，建築物破舊不堪。但倒塌的原因還要再進一步調查。