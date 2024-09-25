印度6歲女童遭色魔誘拐　猴子軍團竟殺出相救(有片)

印度北方邦近日發生一宗神奇事件，成為當地熱話。巴格帕特(Baghpat)地區一名6歲女童早前被色魔誘騙到偏僻小巷，正當被侵犯一刻，突然殺出一群猴子向色魔施襲，令他落荒而逃，小女孩因而逃過一劫。

綜合報道，事發於上周五(20日)下午，該名女童放學後在住所附近玩耍，突然失去踪影，原來她被一名留著鬍子、身穿綠色上衣的男子誘拐到一處地方，險些遭到性侵。街道CCTV拍到，男子牽著女童的手，走入一條偏僻窄巷，男子先進入一間廢棄的小屋，女童在門外猶豫不知是否跟着進內。影片在此結束。報道指，男子其後把女童拉入屋內，並把她身上的衣服撕破，企圖性侵，女童嚇得失聲尖叫，此時不知從哪裡突然冒出一群猴子，如發了狂似的猛烈攻擊該名男子，色狼最終不敵群猴，狼狽逃去，臨離開前恫嚇女童，不能把此事告訴任何人，否則會殺了她的父母報復。