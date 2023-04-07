印度70年來首迎獵豹BB誕生　喜辦命名比賽

3月29日，印度庫諾國家公園（Kuno National Park）一隻母獵豹產下4頭豹寶寶，成為70年來首度在印度本土誕生的獵豹，打着哈欠超萌的模樣圈粉無數。新生豹寶寶的出生也象徵印度的「獵豹搬遷計畫」的成功。印度政府也為新生的豹寶寶舉辦命名比賽，邀請民眾共襄盛舉。

獵豹又稱為印度豹，曾活躍於印度次大陸，但因人類過度狩獵及棲息地縮小等因素，野生獵豹70年前就已經在印度絕跡。印度政府從2009年就開始與動物保護組織研議計畫復育獵豹，經過多方努力，最高法院於2020年批准全世界首個「獵豹搬遷計畫」（Project Cheetah）。總理莫迪（Narendra Modi）自2022年9月起，從非洲的納米比亞引進8隻獵豹，野放於印度中部庫諾國家公園，這次產下4頭豹寶寶的母獵豹就是其中一隻。

3月27日，其中一隻獵豹才不幸因腎臟疾病死亡，不過2天後保育人員發現另一隻獵豹產下4頭豹寶寶，令大家轉悲為喜。印度環境部長雅德夫（Bhupender Yadav）更直呼是「歷史性的一刻」，並在Twitter分享影片。莫迪也轉發推文表示豹寶寶的誕生真是太棒了。

為慶祝獵豹寶寶誕生，印度政府1日宣布舉辦命名比賽，將於印度時間30日晚間11時45分停止收件。

與此同時，一隻日前越過鐵絲圍欄逃離國家公園的獵豹奧班（Oban），目前仍未找到，至今仍在附近村莊及田野遊蕩。監視小組已緊急出動尋找，避免發生民眾誤殺獵豹的憾事。

「獵豹搬遷計畫」這幾年飽受質疑，有專家認為將大型食肉動物從一個大陸搬遷到另一個大陸，然後期待牠們在野外順利生活的想法太不切實際。莫迪的獵豹搬遷計畫仍在進行中，2月又從南非引進12隻獵豹。未來能否看到世界上跑最快的陸地動物重新在印度繁殖，還需要時間觀察。

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