印度8歲男童擊敗西洋棋特級大師 刷新最年輕棋手紀錄

印度8歲男童考席克(Ashwath Kaushik)近日在瑞士舉行的布格多夫公開賽(Burgdorfer Stadthaus Open)中擊敗波蘭棋手斯托帕(Jacek Stopa)，成為擊敗古典西洋棋特級大師的最年輕棋手。
較舊紀錄年輕5個月
根據Chess.com網站，考席克現居新加坡，他本月18日擊敗37歲的斯托帕，刷新這項一個月前才由塞爾維亞棋手伊凡諾維契(Leonid Ivanovic)擊敗西洋棋特級大師波切夫(Milko Popchev)所創的紀錄。路透社報道，伊凡諾維契同為8歲，但比考席克年長5個月。
考席克向Chess.com表示，擊敗斯托帕讓他既興奮又驚喜，也對自己的作賽表現感到自豪，當時一度處於劣勢，好在後來能扭轉局面。
4歲學會下棋
Chess.com指，考席克4歲學會下棋，2022年成為8歲以下西洋棋快棋冠軍。
父親史利蘭(Kaushik Sriram)說：「他(兒子)一直靠自學，和祖父母一同下棋。這很不真實，因為我們家其實沒有任何體育的傳統。每天都有新發現，我們有時也不知道該如何為他安排正確的道路。」
今次在瑞士作賽，考席克其後輸給國際大師葛里夫(Harry Grieve)，最終排名12。