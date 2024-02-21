印度8歲男童擊敗西洋棋特級大師 刷新最年輕棋手紀錄

8歲的考席克成為擊敗古典西洋棋特級大師的最年輕棋手。(互聯網)

印度8歲男童考席克(Ashwath Kaushik)近日在瑞士舉行的布格多夫公開賽(Burgdorfer Stadthaus Open)中擊敗波蘭棋手斯托帕(Jacek Stopa)，成為擊敗古典西洋棋特級大師的最年輕棋手。

較舊紀錄年輕5個月

根據Chess.com網站，考席克現居新加坡，他本月18日擊敗37歲的斯托帕，刷新這項一個月前才由塞爾維亞棋手伊凡諾維契(Leonid Ivanovic)擊敗西洋棋特級大師波切夫(Milko Popchev)所創的紀錄。路透社報道，伊凡諾維契同為8歲，但比考席克年長5個月。

考席克向Chess.com表示，擊敗斯托帕讓他既興奮又驚喜，也對自己的作賽表現感到自豪，當時一度處於劣勢，好在後來能扭轉局面。