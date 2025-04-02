印度9歲男童丟石頭「誤觸高壓電」　瞬間爆炸身亡

印度旁遮普邦賈朗達爾縣 一名9歲男童阿拉夫（Aarav），日前在外玩耍將一個綁在繩子上的石頭往上拋，沒想到意外 碰到 高壓電線，隨即引發爆炸，最終身亡。

發出巨大的爆炸聲伴隨火花及白煙

綜合印度媒體報道，監視器畫面可見，阿拉夫當時在公園丟石頭玩耍，之後將綁著繩子的石頭往上拋，沒想到石頭 竟觸碰到 高壓電線，阿拉夫也因為手上抓著綁石頭的繩子不幸觸電。 當下發出巨大的爆炸聲，伴隨火花及 白煙，附近民眾嚇到紛紛逃離，隨後不少人上前查看 阿拉夫的傷勢。