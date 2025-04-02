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國際
2025-04-02 11:10:00

印度9歲男童丟石頭「誤觸高壓電」　瞬間爆炸身亡

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印度9歲男童丟石頭「誤觸高壓電」　瞬間爆炸身亡

9歲男童玩耍不慎觸碰到高壓電意外身亡。（圖／翻攝自X）

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印度旁遮普邦賈朗達爾縣一名9歲男童阿拉夫（Aarav），日前在外玩耍將一個綁在繩子上的石頭往上拋，沒想到意外碰到高壓電線，隨即引發爆炸，最終身亡。

當下發出巨大的爆炸聲，伴隨火花及白煙。（圖／翻攝自X）

當下發出巨大的爆炸聲，伴隨火花及白煙。（圖／翻攝自X）

發出巨大的爆炸聲伴隨火花及白煙

綜合印度媒體報道，監視器畫面可見，阿拉夫當時在公園丟石頭玩耍，之後將綁著繩子的石頭往上拋，沒想到石頭竟觸碰到高壓電線，阿拉夫也因為手上抓著綁石頭的繩子不幸觸電。當下發出巨大的爆炸聲，伴隨火花及白煙，附近民眾嚇到紛紛逃離，隨後不少人上前查看阿拉夫的傷勢。

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阿拉夫雖然緊急送往公立醫院治療，但仍因傷勢過重，於3月29日宣告不治。對此，當地電力公司的官員指出，他們對此事並不知情，因此並未將電力切斷。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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