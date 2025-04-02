印度9歲男童丟石頭「誤觸高壓電」　瞬間爆炸身亡

印度旁遮普邦賈朗達爾縣一名9歲男童阿拉夫（Aarav），日前在外玩耍將一個綁在繩子上的石頭往上拋，沒想到意外碰到高壓電線，隨即引發爆炸，最終身亡。
發出巨大的爆炸聲伴隨火花及白煙
綜合印度媒體報道，監視器畫面可見，阿拉夫當時在公園丟石頭玩耍，之後將綁著繩子的石頭往上拋，沒想到石頭竟觸碰到高壓電線，阿拉夫也因為手上抓著綁石頭的繩子不幸觸電。當下發出巨大的爆炸聲，伴隨火花及白煙，附近民眾嚇到紛紛逃離，隨後不少人上前查看阿拉夫的傷勢。
阿拉夫雖然緊急送往公立醫院治療，但仍因傷勢過重，於3月29日宣告不治。對此，當地電力公司的官員指出，他們對此事並不知情，因此並未將電力切斷。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
🇮🇳 Same old story in India…— WTF_Fails (@FailsWtf) April 1, 2025
9-year-old Aarav suffered severe burns after touching a 66kV power line while playing in a park.
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