印度G20晚宴請帖以Bharat取代India掀改國名爭議 反對黨斥莫迪「歪曲歷史」

20國集團峰會本周將在印度召開，印度總統府向與會領袖及嘉賓發出的晚宴請帖，以「巴拉特」(Bharat)取代「印度」(India)，在國內引發國名爭議。
G20峰會｜反對派議員抨擊
反對派國會議員查德哈(Raghav Chadha)周二(5日)在社交平台X貼文，指總統府在G20晚宴請帖中，將發帖者的稱謂寫成「巴拉特總統」(President of Bharat)，而「印度總統」(President of India)。查德哈指，執政印度人民黨(BJP)不應擅自廢除「印度」的國名，因為印度不屬於任何一個政黨，而是屬於1.35億印度人民，印度的國家認同不是BJP私產，不容隨意更改。
另一反對派議員拉梅什(Jairam Ramesh)亦發文批評總理莫迪試圖「歪曲歷史及分裂印度」。屬BJP的阿薩姆省省長沙爾馬(Himanta Biswa Sarma)支持更改國名，在X發文直呼印度為「巴拉特共和國」(Republic of Bharat)。
G20峰會｜印度國名爭議
據悉，印度英文版與印度文版憲法第1章第1條均寫道：「印度，亦即巴拉特，是個聯邦。」從字面上看來，印度即是巴拉特，但意識形態傾向印度教民族主義的BJP認為，「印度」這個國名是殖民者英國所取，多年來一直希望改為「巴拉特」，以回歸本土。其他政黨則認為，「巴拉特」源自於婆羅多(Bharata)，是印度教神話中印度第一位君王的名字，印度教民族主義色彩濃厚，以「巴拉特」為國名等如把印度教理念強加於國內非印度教徒。
G20峰會｜國會召開特別會議表決
《今日印度》報道，政府本月下旬將召開國會特別會期，提出更改國名的決議案，刪除憲法第1章第1條中「亦即印度」的描述，只留下「巴拉特是個聯邦」。
G20峰會｜印度去殖民化
事實上，隨著國家逐漸崛起，印度「去殖民化」的意識開始抬頭，莫迪去年9月把新德里地標「印度門」前方的「國王大道」，改名為「責任大道」。「國王大道」中的國王是指英王喬治5世。莫迪也刪除印度海軍軍旗上的「聖喬治十字」，並將印度海軍軍徽放大。「聖喬治十字」被指帶有殖民色彩。