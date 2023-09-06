印度G20晚宴請帖以Bharat取代India掀改國名爭議 反對黨斥莫迪「歪曲歷史」

20國集團峰會本周將在印度召開，印度總統府向與會領袖及嘉賓發出的晚宴請帖，以「巴拉特」(Bharat)取代「印度」(India)，在國內引發國名爭議。

G20峰會｜反對派議員抨擊

反對派國會議員查德哈(Raghav Chadha)周二(5日)在社交平台X貼文，指總統府在G20晚宴請帖中，將發帖者的稱謂寫成「巴拉特總統」(President of Bharat)，而「印度總統」(President of India)。查德哈指，執政印度人民黨(BJP)不應擅自廢除「印度」的國名，因為印度不屬於任何一個政黨，而是屬於1.35億印度人民，印度的國家認同不是BJP私產，不容隨意更改。

另一反對派議員拉梅什(Jairam Ramesh)亦發文批評總理莫迪試圖「歪曲歷史及分裂印度」。屬BJP的阿薩姆省省長沙爾馬(Himanta Biswa Sarma)支持更改國名，在X發文直呼印度為「巴拉特共和國」(Republic of Bharat)。