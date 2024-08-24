印度KOL馬路中間「掉錢派街坊」癱瘓交通　網民批評引起危險(有片)

印度傳媒報導，印度男網紅Power Harsha，近來出沒在當地Kukatpally市，在馬路上時突然掉錢，吸引大批民眾不顧性命衝到滿是車輛的馬路上，嚴重影響到當地交通。他其後將相關影片發布在YouTube和Instagram。

印度一名男KOL為博「Views」，公然馬路中間「掉錢派街坊」，最終癱瘓市內交通，被批評嚴重影響到當地交通，以及引發人身安全危險。當地傳媒指，該名男子將面臨魯莽駕駛、擾亂公共秩序等罪並吃上交通違規罰單。

從Power Harsha所發布的3支影片中可看到，他不顧危險站在馬路中央突然掉鈔票，附近民眾發現後一窩蜂衝入車陣中執錢，導致交通被癱瘓，路上的車輛都無法走動。

Power Harsha也會在影片中，呼籲大家加入他的Telegram頻道，並且保證繼續進行掉錢行動，粉絲猜出他下個出現地點，也有機會獲得獎勵。

他的行為引來網友批評，呼籲警方能夠對男子採取行動，當地傳媒指出，印度警方已對這名KOL立案，他將面臨魯莽駕駛、擾亂公共秩序等罪名。