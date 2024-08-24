印度KOL馬路中間「掉錢派街坊」癱瘓交通　網民批評引起危險(有片)

印度一名男KOL為博「Views」，公然馬路中間「掉錢派街坊」，最終癱瘓市內交通，被批評嚴重影響到當地交通，以及引發人身安全危險。當地傳媒指，該名男子將面臨魯莽駕駛、擾亂公共秩序等罪並吃上交通違規罰單。
印度傳媒報導，印度男網紅Power Harsha，近來出沒在當地Kukatpally市，在馬路上時突然掉錢，吸引大批民眾不顧性命衝到滿是車輛的馬路上，嚴重影響到當地交通。他其後將相關影片發布在YouTube和Instagram。
民眾一窩蜂衝到馬路執錢令交通癱瘓
從Power Harsha所發布的3支影片中可看到，他不顧危險站在馬路中央突然掉鈔票，附近民眾發現後一窩蜂衝入車陣中執錢，導致交通被癱瘓，路上的車輛都無法走動。
Power Harsha也會在影片中，呼籲大家加入他的Telegram頻道，並且保證繼續進行掉錢行動，粉絲猜出他下個出現地點，也有機會獲得獎勵。
他的行為引來網友批評，呼籲警方能夠對男子採取行動，當地傳媒指出，印度警方已對這名KOL立案，他將面臨魯莽駕駛、擾亂公共秩序等罪名。
YouTuber and Instagrammer tossing money into the air amidst moving traffic in Hyderabad’s Kukatpally area has sparked widespread outrage. The individual identified as Power Harsha alias Mahadev known online as its_me_power is seen throwing bundles of currency notes into the air pic.twitter.com/gcWdXSbWvq— Dakshin Bharat News (@Dilipkumar_PTI) August 22, 2024