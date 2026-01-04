熱門搜尋:
國際
2026-01-04 11:45:58

印航機師執勤前醉酒被押走　加拿大警告採取執法行動

圖為印航客機。（示意圖／翻攝「Air India」Facebook）

印度航空（Air India）傳出離譜飛行安全事件！知情人士透露，一名印航機師上月在起飛前被發現「處於醉酒狀態」而被帶離，加拿大當局要求印航針對這宗機師醉酒執勤的事件展開調查。

根據《路透社》，該名知情人士透露，加拿大警方在溫哥華機場對該名機師進行2次酒檢，結果顯示其不適合執行飛行任務。該人士補充稱，事件已被加國運輸部在致印度航空的信函中標記為「嚴重事項」，當局可能會採取執法行動。

隨即安排替補機師執飛

知情人士提到，運輸部官員已透過信件，要求印航在1月26日前，提供調查結果及預防類似事件再發生的具體措施。

印航3日指出，當事班機為12月23日從溫哥華準備飛往德里的航班，在因這宗「醉酒事件」發生延誤後，公司隨即安排替補機師執飛。該航司還提到，加拿大當局已對該機師的執勤適任性提出質疑，但未提供詳細資訊。

印航一架A321空中巴士客機降落後起火。圖為同型號客機。(資料圖片) 印航客機遇上氣流，乘客旁的窗子甩脫，空姐之後將窗子裝上原位。

已被停止飛行任務

印航聲明強調，該機師在調查期間已被停止飛行任務。印航對任何違反相關規定的行為零容忍。待調查結果出爐，任何經確認的違規行為都將依公司政策受到嚴厲的紀律處分。資料顯示，該航班執飛機型為波音777，可搭載多達344名乘客。

加拿大運輸部表示，將與印航及印度航空監管機構合作，確保採取「適當的後續行動」。根據加國規定，機師在飲用酒精飲料後12小時內不得操作飛機。違規者將面臨司法或行政執法行動。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖）

