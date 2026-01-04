印航機師執勤前醉酒被押走　加拿大警告採取執法行動

印度航空（Air India）傳出離譜飛行安全事件！知情人士透露，一名印航機師上月在起飛前被發現「處於醉酒狀態」而被帶離，加拿大當局要求印航針對這宗機師醉酒執勤的事件展開調查。

根據《路透社》，該名知情人士透露，加拿大警方在溫哥華機場對該名機師進行2次酒檢，結果顯示其不適合執行飛行任務。該人士補充稱，事件已被加國運輸部在致印度航空的信函中標記為「嚴重事項」，當局可能會採取執法行動。

隨即安排替補機師執飛

知情人士提到，運輸部官員已透過信件，要求印航在1月26日前，提供調查結果及預防類似事件再發生的具體措施。