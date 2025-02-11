危地馬拉巴士墮橋至少51人死亡　全國哀悼3日(有片)

危地馬拉發生嚴重交通意外，一輛載滿乘客的巴士與另一輛汽車相撞後失控墮橋，跌落20米下的河谷，最少51人死亡。

事發於當地周一(10日)清晨，一輛載滿乘客的巴士，從埃爾普羅格雷索省開往危地馬拉城，駛至危地馬拉城貝利塞橋附近時與另一輛汽車相撞，巴士隨後失控，墜入橋下約20米深的河谷。救援人員趕到現場，從巴士車廂內抬出多名死傷者，至少找到36名男子及16名女子的遺體，送往殮房。當局正調查事故原因。