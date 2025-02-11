危地馬拉巴士墮橋至少51人死亡　全國哀悼3日(有片)

危地馬拉發生嚴重交通意外，一輛載滿乘客的巴士與另一輛汽車相撞後失控墮橋，跌落20米下的河谷，最少51人死亡。
事發於當地周一(10日)清晨，一輛載滿乘客的巴士，從埃爾普羅格雷索省開往危地馬拉城，駛至危地馬拉城貝利塞橋附近時與另一輛汽車相撞，巴士隨後失控，墜入橋下約20米深的河谷。救援人員趕到現場，從巴士車廂內抬出多名死傷者，至少找到36名男子及16名女子的遺體，送往殮房。當局正調查事故原因。
網上片段：巴士高速撞向私家車
網上流傳懷疑事發片段，顯示時間為10日清晨約4時19分，一輛私家車於左方正駛入交滙處，右方一輛巴士高速駛至與私家車相撞。
總統阿雷瓦洛在社交網站發文，形容事件令人心碎，向死者家屬致以慰問，並宣佈全國哀悼3日。
Aterrador, así fue el momento del accidente de esta madrugada, en el que un bus se presume que perdió los frenos y cayó desde el puente #Belice, en Guatemala.— InformaES 🇸🇻 (@InformaESV) February 10, 2025
El bus llevaba cerca de 70 pasajeros, al menos 51 personas murieron. pic.twitter.com/lxicuKdtk1