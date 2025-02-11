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國際
2025-02-11 11:33:00

危地馬拉巴士墮橋至少51人死亡　全國哀悼3日(有片)

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危地馬拉巴士墮橋至少51人死亡，全國哀悼3日。(AP)

危地馬拉巴士墮橋至少51人死亡，全國哀悼3日。(AP)

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危地馬拉發生嚴重交通意外，一輛載滿乘客的巴士與另一輛汽車相撞後失控墮橋，跌落20米下的河谷，最少51人死亡。

事發於當地周一(10)清晨，一輛載滿乘客的巴士，從埃爾普羅格雷索省開往危地馬拉城，駛至危地馬拉城貝利塞橋附近時與另一輛汽車相撞，巴士隨後失控，墜入橋下約20米深的河谷。救援人員趕到現場，從巴士車廂內抬出多名死傷者，至少找到36名男子及16名女子的遺體，送往殮房。當局正調查事故原因。

救援人員趕到現場，從巴士車廂內至少找到36名男子及16名女子的遺體。(X) 救援人員趕到現場，從巴士車廂內抬出多名死傷者。(X) 救援人員趕到現場，從巴士車廂內抬出多名死傷者。(X) 網上片段：巴士高速撞向私家車。(X)

網上片段：巴士高速撞向私家車

網上流傳懷疑事發片段，顯示時間為10日清晨約419分，一輛私家車於左方正駛入交滙處，右方一輛巴士高速駛至與私家車相撞。

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總統阿雷瓦洛在社交網站發文，形容事件令人心碎，向死者家屬致以慰問，並宣佈全國哀悼3日。

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