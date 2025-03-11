危地馬拉火山爆發 學校及主要道路關閉 一千人撤離（有片）

中美洲最活躍火山之一，位於危地馬拉的「火峰」火山，在3月10日發生大規模爆發，火紅岩漿直衝天際，景象相當嚇人。當局急撤離1千名居民，另外還有3萬多人岌岌可危。

據《美聯社》報道．位於危地馬拉的「火峰」火山（Fuego，又名為福埃戈火山及火火山）爆發始於夜間，目前尚未傳出傷亡。 這座海拔12300英尺（約3763米）的火山是中美洲最活躍的火山之一，距離首都危地馬拉市（Guatemala City）約35公里，上一次噴發是在2023年6月。