危地馬拉火山爆發 學校及主要道路關閉 一千人撤離（有片）

中美洲最活躍火山之一，位於危地馬拉的「火峰」火山，在3月10日發生大規模爆發，火紅岩漿直衝天際，景象相當嚇人。當局急撤離1千名居民，另外還有3萬多人岌岌可危。
據《美聯社》報道．位於危地馬拉的「火峰」火山（Fuego，又名為福埃戈火山及火火山）爆發始於夜間，目前尚未傳出傷亡。這座海拔12300英尺（約3763米）的火山是中美洲最活躍的火山之一，距離首都危地馬拉市（Guatemala City）約35公里，上一次噴發是在2023年6月。
3月10日火山大規模爆發後，大量的火山氣體及火山灰往外飄散，導致當局關閉附近學校以及連接社區的重要道路。
危地馬拉災害管理局秘書烏加迪（Claudinne Ugalde）表示︰「大約有3萬人有危險，我們正在努力讓他們撤離或自行撤離。」
火山泥流成嚴重威脅
據悉，火山最嚴重的威脅是火山泥流（lahars），這是一種由火山灰、岩石、泥漿和碎屑混合而成的災害性泥流，可能會掩埋整個城鎮。這次火山爆發後，許多居民攜老扶幼趕緊撤離家園。46歲的居民哥保斯（Manuel Cobox）帶著妻子與3名女兒逃離家園，他表示︰「我們聽到一陣陣轟隆聲，之後火山劇烈爆發了。」
大家都不敢大意，因為2018年「火峰」火山爆發時，大量岩漿沿著山壁滾滾而下，重創當地的村莊，導致215人死亡，另有不少人失蹤。慘痛回憶，讓居民至今難以忘懷。
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