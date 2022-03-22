危機準備 美母11年花15萬儲糧夠食兩年

定期更換儲備物免浪費

因社交網限制，MacKenzie並未在網上展示她存放了甚麼武器，但認為在地堡藏起幾把手槍和刀是必須的，「以防狗咬狗骨」情況，「另外如果出現肉類供應緊張，可以拿槍去打獵」。雖然已「儲糧」了逾10年，但她仍熱衷如此，尤其是建了地堡後，讓她有更多空間擺放物品。MacKenzie又說，她有完善「系統」去定時檢查食物的保存期以便「入貨」更換，絕不會浪費食物，而這兩年間已用了2萬美元準備物資和定期更換儲糧。在疫情打亂船運和烏克蘭危機下，MacKenzie在網上教大家儲糧心得，吸引逾68萬人次瀏覽及逾6.7萬個讚好。但也惹來批評指她引起「恐慌」或指她有囤積症，認為她浪費金錢。MacKenzie表示，「我朋友和家人都覺得我瘋癲，但我常對他們說，當真的有事發生時，他們便不會說我瘋癲了。」