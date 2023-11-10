危險駕駛｜倫敦司機被曝邊開車邊看片自慰　BBC知名主持驚嘆「無言以對」

一名單車客行經倫敦要道坎農街（Cannon Street）時，發現廂型車司機竟邊開車邊看色情片，更離譜的是他還在自慰，然後還同時在開車，令單車客直呼「你他X在開玩笑嗎。」

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，事發在8日晚間，一名單車客行經坎農街時，突然注意到一輛廂型車，為了確認自己沒有看錯，甚至又折返回去，從另一側近距離觀察司機，發現他左手拿手機放在方向盤上，螢幕上卻播色情片，然後右手則快速地上下擼動。