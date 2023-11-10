危險駕駛｜倫敦司機被曝邊開車邊看片自慰　BBC知名主持驚嘆「無言以對」

一名單車客行經倫敦要道坎農街（Cannon Street）時，發現廂型車司機竟邊開車邊看色情片，更離譜的是他還在自慰，然後還同時在開車，令單車客直呼「你他X在開玩笑嗎。」
據英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，事發在8日晚間，一名單車客行經坎農街時，突然注意到一輛廂型車，為了確認自己沒有看錯，甚至又折返回去，從另一側近距離觀察司機，發現他左手拿手機放在方向盤上，螢幕上卻播色情片，然後右手則快速地上下擼動。
「你他X是在開玩笑嗎？」
由於廂型車行進間走走停停，於是他一路尾隨觀察司機的動作，發現司機行進間就先暫停打手槍，等到停等紅燈時又趕快繼續，不過播放的色情片是沒有停過，拍攝者驚呼：「你他X是在開玩笑嗎？」
該片段獲知名BBC主持瓦恩（Jeremy Vine）分享，對於司機的行為，驚嘆前所未見，已經無言以對：「開車還邊看色情片，就算是在坎農街也太離譜了。」瓦恩喜愛踩單車，經常批評汽車駕駛者的不當行為。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Masturbating at the wheel of a vehicle while watching porn. This is extreme even for Cannon Street https://t.co/0doWRKtSjr— Jeremy Vine (@theJeremyVine) November 9, 2023