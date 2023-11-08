厄爾尼諾現象加劇全球暖化　歐盟：2023年幾乎確定是12.5萬年來最熱的一年

歐盟科學家指出，2023年幾乎能夠確定是12.5萬來最熱的一年。數據顯示，2023年的10月是有紀錄以來最熱的10月，相較2019年同期增加了0.4℃，科學家更以「非常極端（very extreme）」來形容此狀況。《路透社》報道，歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，C3S）指出，2023年10月份的氣溫，大幅打破了自2019年以來10月份的記錄。C3S機構副主任柏吉斯（Samantha Burgess）表示，「記錄被打破了0.4℃，這是相當巨大的差距」，她以「非常極端」來描述氣溫異常的10月。
溫室氣體加上厄爾尼諾現象是造成高溫
人類活動持續排放溫室氣體，加上厄爾尼諾現象（El Nino）導致東太平洋表層海水溫度變暖，都是造成高溫的因素。從全球範圍來看，10月份的平均地表氣溫比1850至1900年（C3S將其定義為前工業化時期）的同月份高出1.7℃。C3S在聲明中指出，10月份再破高溫紀錄即意味著2023年「幾乎確定」將成為有史以來最熱的一年。在此之前的紀錄是2016年，該年也有發生厄爾尼諾現象。柏吉斯稱，當C3S結合自家與聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的數據觀察後，「我們可以說這是過去12.5萬年來最溫暖的一年」。據悉，C3S的數據最早可以追溯到1940年；IPCC的長期數據則來自包括冰芯、樹木年輪和珊瑚沉積物等來源。
美國賓州大學氣候科學家麥可曼（Michael Mann）表示，近年來多數厄爾尼諾現象都不斷在打破高溫紀錄，厄爾尼諾現象導致的暖化穩定加劇了人為造成的暖化。極端氣候為全球各地帶來了破壞，2023年以來，利比亞遭受海嘯般的洪災侵襲，導致數千人死亡；熱浪侵襲南美洲；加拿大遭遇有史以來最嚴重的野火季節。
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