厄爾尼諾現象引致乾旱 亞洲米商掀囤貨潮 米價飆升至逾2年高位

隨著厄爾尼諾現象(El Nino)發生，進口商憂慮農地乾旱致農作物受損，近日開始囤積稻米，亞洲稻米價格飆升至2年多來高位。
氣候變化｜亞洲米價過去4個月持續上漲
彭博新聞報道，泰國稻米出口商協會資料顯示，亞洲基準等級的泰國白米(破碎率5%)價格過去4個月上漲約15%，至每噸535美元(約4,173港元)，為2021年3月初以來的最高水平。
氣候變化｜厄爾尼諾現象「作怪」
根據世界氣象組織(World Meteorological Organisation，WMO)，厄爾尼諾現象7年來首次在熱帶太平洋地區發展成形，恐在東南亞地區帶來旱災。上周全球平均氣溫連續3天創歷史新高，加劇對氣候變化速度的疑慮。
氣候變化｜泰國乾旱影響稻米收成
全球最大稻米出口國印度，雨季降雨雖已緩解部分地區稻田乾旱，但在全球第二大稻米出口國泰國，乾旱天氣正對農作物帶來威脅。自2024年初開始，泰國恐將面臨大範圍乾旱。
出口商已開始積極囤積，建立庫存。隨著對菲律賓、中國和印尼買家的出口量大增，越南預計今年稻米出口量將升至10年來最高水平。
氣候變化｜料稻米囤積續增
泰國稻米出口商協會榮譽主席Chookiat Ophaswongse指出：「隨著厄爾尼諾現象發生，我們將在9月和10月左右，開始清楚看到乾旱天氣的影響……由於厄爾尼諾現象可能會持續到明年，我們將看到庫存囤積繼續增加。」