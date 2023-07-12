厄爾尼諾現象引致乾旱 亞洲米商掀囤貨潮 米價飆升至逾2年高位

隨著厄爾尼諾現象(El Nino)發生，進口商憂慮農地乾旱致農作物受損，近日開始囤積稻米，亞洲稻米價格飆升至2年多來高位。

氣候變化｜亞洲米價過去4個月持續上漲

彭博新聞報道，泰國稻米出口商協會資料顯示，亞洲基準等級的泰國白米(破碎率5%)價格過去4個月上漲約15%，至每噸535美元(約4,173港元)，為2021年3月初以來的最高水平。

氣候變化｜厄爾尼諾現象「作怪」

根據世界氣象組織(World Meteorological Organisation，WMO)，厄爾尼諾現象7年來首次在熱帶太平洋地區發展成形，恐在東南亞地區帶來旱災。上周全球平均氣溫連續3天創歷史新高，加劇對氣候變化速度的疑慮。