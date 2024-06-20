厄瓜多爾全國大停電　地鐵乘客要摸黑走出隧道

南美洲國家的厄瓜多爾在周三（19日），全國廣泛地區停電，當地政府表示有1,800萬人受影響在數小時內未有電力供應。在首都的基多，中午起鐵路及交通燈停止運作，有乘客要徒步在地鐵管道內走出地面。

厄瓜多爾在周三發生全國大停電的事故，雖然電力在之後恢復，不過公務工程的部門仍被批評在對供電系統的投資不足。不過部門首長回應，這只是印證該國正面臨能源危機，並表示：「我們多年來停止投資在這些系統，今日我們經歷這造成的後果。」在4月的時候，當地政府因為乾旱而宣布有計劃的停電，部份主要城市停電數小時。