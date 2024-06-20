厄瓜多爾全國大停電　地鐵乘客要摸黑走出隧道

南美洲國家的厄瓜多爾在周三（19日），全國廣泛地區停電，當地政府表示有1,800萬人受影響在數小時內未有電力供應。在首都的基多，中午起鐵路及交通燈停止運作，有乘客要徒步在地鐵管道內走出地面。
厄瓜多爾在周三發生全國大停電的事故，雖然電力在之後恢復，不過公務工程的部門仍被批評在對供電系統的投資不足。不過部門首長回應，這只是印證該國正面臨能源危機，並表示：「我們多年來停止投資在這些系統，今日我們經歷這造成的後果。」在4月的時候，當地政府因為乾旱而宣布有計劃的停電，部份主要城市停電數小時。
首都基多的市長形容今次停電是「重大」的事件：「這甚至令地鐵停電，這本來是個獨立系統的。」而基多的地鐵公司表示，停電是受到全國的供電網絡故障造成。當地媒體表示，停電甚至造成部份地區的食水供應暫停，居民批評當局缺乏對有關事故的警告。而當局其後表示，當地有95%的地方已恢復供電，而他們的主要電力供應來自鄰國哥倫比亞。
El apagón a nivel nacional colapsó el sistema del metro en Quito, obligando a los pasajeros a caminar por los túneles a oscuras. La situación ha generado dudas sobre la existencia de protocolos de emergencia en el Metro de Quito para estos casos. pic.twitter.com/Duq0ppx3W7— Ecuador Al Día 365 (@ecuadoraldia365) June 19, 2024