厄瓜多爾動用逾千軍隊　移送黑幫頭目到最高防衛級別監獄（有片）

早前發生總統候選人遇刺的厄瓜多爾，動用數千軍人以及裝甲車等，移送一名黑幫頭目到當地最高設防的監獄。該黑幫頭目被指與總統候選人比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio）遇刺有關。

綽號「Fito」的厄瓜多爾黑幫頭目馬西亞斯（Jose Adolfo Macias），被指向比利亞維森西奧發出死亡威脅。比利亞維森西奧在遇刺前曾經表示：「如果我繼續，去監察Los Choneros（馬西亞斯的幫派），他們會來擊跨我。」厄瓜多爾現任總統拉索（Guillermo Lasso）就表示，馬西亞斯被移送到可容納150人，當地最高設防級別的監獄，該監獄與馬西亞斯原本囚禁的瓜亞基爾第8監獄其實處於同一個建築群。