厄瓜多爾動用逾千軍隊　移送黑幫頭目到最高防衛級別監獄（有片）

早前發生總統候選人遇刺的厄瓜多爾，動用數千軍人以及裝甲車等，移送一名黑幫頭目到當地最高設防的監獄。該黑幫頭目被指與總統候選人比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio）遇刺有關。
綽號「Fito」的厄瓜多爾黑幫頭目馬西亞斯（Jose Adolfo Macias），被指向比利亞維森西奧發出死亡威脅。比利亞維森西奧在遇刺前曾經表示：「如果我繼續，去監察Los Choneros（馬西亞斯的幫派），他們會來擊跨我。」厄瓜多爾現任總統拉索（Guillermo Lasso）就表示，馬西亞斯被移送到可容納150人，當地最高設防級別的監獄，該監獄與馬西亞斯原本囚禁的瓜亞基爾第8監獄其實處於同一個建築群。
馬西亞斯自2011年開始已被囚禁於第8監獄。從當地影片顯示，馬西亞斯被多名軍人押送上裝甲車，之後送到另一個建築物內。當時馬西亞斯沒穿上衣，被人用布包着頭押送。
比利亞維森西奧遇刺，令當地關注毒品及幫派暴力的問題。雖然該國已經擺脫多年的問題，但隨着哥倫比亞與墨西哥的黑幫壯大，有關罪行開始回升。比利亞維森西奧所屬的政黨在周日（13日）宣布由另一位傳媒人代替參選總統。而有關比利亞維森西奧的死，當局已拘捕6名哥倫比亞人，另外有1人已經被殺。不過厄瓜多爾當局沒有公布是誰聘用該批殺手。
#Guayaquil— Minuto & Medio (@MinMedio) August 12, 2023
Adolfo Macías "Fito" fue trasladado desde la Cárcel Regional a la cárcel de La Roca pic.twitter.com/eFTlBAVFoK