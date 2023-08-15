厄瓜多爾大選前再爆暴力事件　左翼政黨高層遭槍擊身亡

早前發生總統候選人遇刺的厄瓜多爾星期日(20日)大選前，再發生暴力事件。左翼公民革命黨地區高層布里奧內斯(Pedro Briones)，星期一(14日)下午在西北部埃斯梅拉達斯市住所附近遭槍擊身亡，是當地不足一星期內第二宗針對政黨的槍擊案。
警方初步調查顯示，布里奧內斯被2名騎電單車的槍手襲擊，胸部和頭部分別中彈，送院後不治。警方正在搜集附近監控錄像，以確認施襲者身份。公民革命黨的總統候選人路易莎岡薩雷斯(Luisa Gonzalez)形容，厄瓜多爾正經歷最血腥的時刻，歸咎於政府無能，批評黑手黨已接管國家。公民革命黨由前總統科雷亞(Rafael Correa)成立，路易莎岡薩雷斯的支持度原本大幅領先其他候選人，但上星期槍擊案後，被大力反罪案的候選人搶走不少支持。
遇刺候選人所屬政黨推替補人選
厄瓜多爾總統候選人比利亞維森西奧(Fernando Villavicencio)上星期三(9日)遇刺身亡，終年59歲，事件引發各界對安全局勢擔憂。厄瓜多爾進入為期60天的緊急狀態，大選女如期舉行，部分候選人宣布暫停競選活動。比利亞維森西奧生前所屬政黨「運動建造」宣布改派記者蘇里塔(Christian Zurita)為該黨出選，不過，蘇里塔的候選資格仍需取得國家選舉委員會的批准。