厄瓜多爾大選｜反貪總統候選人遇刺身亡　槍手與警駁火重傷不治(有片)

南美洲國家厄瓜多爾本月20日將舉行總統大選，59歲在野黨候選人比利亞維森西奧(Fernando Villavicencio)出席活動時中槍身亡，槍手其後在與警方駁火時中槍，傷重不治。 比利亞維森西奧周三(9日)在首都基多一間學校參加完競選活動，準備離開，他剛上車，就被衝上前的槍手對著頭部開槍，送院後證實不治。檢察部門指，疑兇與警方駁火後被制服，疑犯中槍在送院期間身亡，暫時未知槍手的身份及行兇動機。報道指，現場發現50多個彈殼，至少9人受傷，有未離開活動現場的民眾得知比利亞維森西奧離世消息後情緒激動。現任總統、不尋求連任的拉索會與高級安全官員召開緊急會議，承諾要將兇徒繩之於法。

BBC ：競選團隊上周受販毒集團恐嚇 厄瓜多爾距離大選僅10日，連同比利亞維森西奧在內，共有8名候選人。59歲的比利亞維森西奧曾任記者，現時是國會議員，他的反貪腐立場強硬，前日曾就一間石油公司向檢察部門提交報告。最新民調顯示，他以7.5%支持率，在8名候選人中排第5。英國廣播公司(BBC)指，他上周曾透露，其競選團隊收到販毒集團的恐嚇。

VIDEO: The moment Ecuador presidential candidate Fernando Villavicencio was assassinated pic.twitter.com/eS9LaNYZcD — BNO News (@BNONews) August 10, 2023