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2023-08-10 16:16:00

厄瓜多爾大選｜反貪總統候選人遇刺身亡　槍手與警駁火重傷不治(有片)

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厄瓜多爾大選在即，反貪總統候選人遇刺身亡，槍手與警駁火重傷不治。(AP)

厄瓜多爾大選在即，反貪總統候選人遇刺身亡，槍手與警駁火重傷不治。(AP)

南美洲國家厄瓜多爾本月20日將舉行總統大選，59歲在野黨候選人比利亞維森西奧(Fernando Villavicencio)出席活動時中槍身亡，槍手其後在與警方駁火時中槍，傷重不治。

比利亞維森西奧周三(9)在首都基多一間學校參加完競選活動，準備離開，他剛上車，就被衝上前的槍手對著頭部開槍，送院後證實不治。檢察部門指，疑兇與警方駁火後被制服，疑犯中槍在送院期間身亡，暫時未知槍手的身份及行兇動機。報道指，現場發現50多個彈殼，至少9人受傷，有未離開活動現場的民眾得知比利亞維森西奧離世消息後情緒激動。現任總統、不尋求連任的拉索會與高級安全官員召開緊急會議，承諾要將兇徒繩之於法。

有多人受傷，亦有未離開活動現場的民眾得知比利亞維森西奧離世消息後情緒激動。(AP) 有多人受傷，亦有未離開活動現場的民眾得知比利亞維森西奧離世消息後情緒激動。(AP)

BBC：競選團隊上周受販毒集團恐嚇

厄瓜多爾距離大選僅10日，連同比利亞維森西奧在內，共有8名候選人。59歲的比利亞維森西奧曾任記者，現時是國會議員，他的反貪腐立場強硬，前日曾就一間石油公司向檢察部門提交報告。最新民調顯示，他以7.5%支持率，在8名候選人中排第5英國廣播公司(BBC)指，他上周曾透露，其競選團隊收到販毒集團的恐嚇。

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