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國際
2025-03-16 17:02:53

厄瓜多爾油管漏油河流變色 石油泥漿滲入山坡 當局宣布環境緊急狀態(有片)

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河流受漏油污染，油污擴散。(互聯網)

河流受漏油污染，油污擴散。(互聯網)

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厄瓜多爾西北部一條輸油管破裂漏油，河流被染成黑色，當局已宣布環境緊急狀態，居民獲配給飲用水，估計5,000戶受影響。

當地傳媒報道，這次漏油事件是山泥傾瀉導致主要輸油管破裂引起，在艾斯美拉達斯省(Esmeraldas)艾斯美拉達斯河一處河段被污染，其中，庫貝市(Cube)的河水變色，居民正試圖建造堤防設施來阻擋油污擴散。農民甘達拉受訪稱：「石油形成的泥漿已滲入所有山坡。」

遭受「前所未有的」損失

省首府緊急行動委員會因擔心水質受污染，宣布進入環境緊急狀態。庫貝市人口約20萬，地方首長表示，這次漏油在當地造成「前所未有」的損失。市長辦公室已停止將河水引入市內的供水槽，並敦促民眾依配給量用水。

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河流受漏油污染，油污擴散。(互聯網) 當局在受影響河段清理油污。(互聯網) 當局在受污染河段設置隔油帶，防止油污擴散。(互聯網) 原油流入河段，導致河水變色。(互聯網)

厄瓜多爾每日生產逾47萬桶原油

國營厄瓜多爾石油公司(Petroecuador)上周五(14日)表示，正努力解決油管緊急情況。該公司暫未估算出漏油量。厄瓜多爾去年每天生產47.5萬桶原油，其中72%出口。

漏油管線是厄瓜多爾輸油管線的一部分，是該國使用最廣泛的管道系統，從亞馬遜地區到太平洋沿岸全長500公里，每天可輸送36萬桶石油。

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