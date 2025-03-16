厄瓜多爾油管漏油河流變色 石油泥漿滲入山坡 當局宣布環境緊急狀態(有片)

厄瓜多爾西北部一條輸油管破裂漏油，河流被染成黑色，當局已宣布環境緊急狀態，居民獲配給飲用水，估計5,000戶受影響。
當地傳媒報道，這次漏油事件是山泥傾瀉導致主要輸油管破裂引起，在艾斯美拉達斯省(Esmeraldas)艾斯美拉達斯河一處河段被污染，其中，庫貝市(Cube)的河水變色，居民正試圖建造堤防設施來阻擋油污擴散。農民甘達拉受訪稱：「石油形成的泥漿已滲入所有山坡。」
遭受「前所未有的」損失
省首府緊急行動委員會因擔心水質受污染，宣布進入環境緊急狀態。庫貝市人口約20萬，地方首長表示，這次漏油在當地造成「前所未有」的損失。市長辦公室已停止將河水引入市內的供水槽，並敦促民眾依配給量用水。
厄瓜多爾每日生產逾47萬桶原油
國營厄瓜多爾石油公司(Petroecuador)上周五(14日)表示，正努力解決油管緊急情況。該公司暫未估算出漏油量。厄瓜多爾去年每天生產47.5萬桶原油，其中72%出口。
漏油管線是厄瓜多爾輸油管線的一部分，是該國使用最廣泛的管道系統，從亞馬遜地區到太平洋沿岸全長500公里，每天可輸送36萬桶石油。
#ATENCIÓN || #Esmeraldas, vista aérea del Río Esmeraldas tras la rotura de la tubería ubicada en Quininde del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). La última actualización de esta emergencia ambiental es que la mancha de petróleo ya llegó al mar.— AcademiaTV (@Academiatvec) March 16, 2025
Reporte || @wenewsec pic.twitter.com/PTXr7TM8xT