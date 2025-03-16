厄瓜多爾油管漏油河流變色 石油泥漿滲入山坡 當局宣布環境緊急狀態(有片)

厄瓜多爾西北部一條輸油管破裂漏油，河流被染成黑色，當局已宣布環境緊急狀態，居民獲配給飲用水，估計5,000戶受影響。

當地傳媒報道，這次漏油事件是山泥傾瀉導致主要輸油管破裂引起，在艾斯美拉達斯省(Esmeraldas)艾斯美拉達斯河一處河段被污染，其中，庫貝市(Cube)的河水變色，居民正試圖建造堤防設施來阻擋油污擴散。農民甘達拉受訪稱：「石油形成的泥漿已滲入所有山坡。」

遭受「前所未有的」損失

省首府緊急行動委員會因擔心水質受污染，宣布進入環境緊急狀態。庫貝市人口約20萬，地方首長表示，這次漏油在當地造成「前所未有」的損失。市長辦公室已停止將河水引入市內的供水槽，並敦促民眾依配給量用水。