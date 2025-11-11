厄瓜多爾監獄暴動31名囚犯死亡　凌晨傳出槍響爆炸聲

厄瓜多爾西南部一座監獄於當地時間11月9日發生2宗暴動，造成至少31名囚犯死亡，數十人受傷。 當局表示，正在努力徹明事件 。

據《路透社》等外媒報道，厄瓜多爾國家監獄管理局（SNAI）在社交平台X上發布聲明稱，事發於埃爾奧羅省（El Oro）港口城市馬查拉（Machala）的監獄，27名囚犯因窒息和上吊「當場死亡」。聲明中並未進一步說明關於囚犯死亡的細節。

當日較早時間，同一監獄另一宗暴動造成4人死亡、33名囚犯與一名警察受傷的暴動，特種警察已介入控制。聲明指，這宗暴動與囚犯被重新安排到一個將於本月落成的最高安全等級設施有關。報道稱，當地居民凌晨聽見了來自監獄圍牆內的槍響、爆炸聲及求救聲。