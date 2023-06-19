厄瓜多爾老婦棺材復活7天後不治　兒子：這次真的死了

厄瓜多爾一名76歲的老婦蒙托亞（Bella Montoya）於當地時間9日在醫院被宣告死亡，沒想到，在自己的葬禮中，躺在棺材裡的她竟「奇蹟復活」，開始大口呼吸，把親屬們給嚇壞了，緊急把她送醫。令人遺憾的是，經過7天搶救，蒙托亞仍於16日宣告不治。她的兒子也悲痛表示，「這一次我母親真的死了，我的生活從此不一樣了」。

家屬：會投訴當初宣告死亡的醫生

《紐約時報》報道，蒙托亞兒子透露，蒙托亞在9日被醫院宣告死亡，然而，當蒙托亞的「遺體」被放入棺材約5個小時之後，她突然敲打着棺材，大口喘氣，身體一直在顫抖。隨後，醫護人員抵達並觀察她的情況，接着將她抬上擔架並送上救護車。至於為何會出現「起死回生」的狀況？專家推測，心肺驟停導致蒙托亞患上了強直性昏厥（catalepsy)，患者會出現身體僵硬、對疼痛的敏感性降低以及呼吸等身體機能減慢為特徵的神經失調現象，在這樣的情況下，有些人就有可能被誤認為沒有生命跡象。

遺憾的是，奇蹟沒有再度發生，厄瓜多爾衛生部證實蒙托亞經搶救無效，16日死於缺血性中風（ischemic stroke）。蒙托亞兒子接受當地媒體採訪時悲痛表示，「這一次我母親真的死了。我的生活從此不一樣了」。他指出，至今都沒有收到相關部門對這起事件的任何醫學解釋報告，並表示家屬已經就此事正式提出投訴，要查明當初在醫院宣告蒙托亞死亡的醫生身分。

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