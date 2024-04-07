厄瓜多爾警方衝墨西哥大使館捉前副總統　墨國憤而宣布斷交

厄瓜多爾警方本月5日突然闖入墨西哥駐厄國的大使館，抓走一直藏匿於此的前副總統格拉斯 (Jorge Glas)。這次非比尋常的武力突襲觸怒墨西哥，總統奧夫拉多爾（Andres Manuel Lopez Obrador）隨即宣布兩國斷交。

「這太瘋狂了！」

據《美聯社》報道，格拉斯因貪污遭起訴後便向墨西哥尋求政治庇護，自去年12月以來一直待在墨西哥大使館。5日，厄國警方突襲使館，撞破大門，強行將格拉斯帶走。

據悉突襲發生時，墨西哥大使館領事部門負責人坎塞科（Roberto Canseco）曾試圖阻攔，混亂中還被推倒在地。事後他向媒體表示：「這太瘋狂了！我非常擔心，因為他們可能會殺了格拉斯。這樣做是沒有依據的，這完全不符合常態。」

涉違反《維也納外交關係公約》

報道稱，格拉斯被帶走後先是到總檢察長辦公室，隨後被關押在戒備森嚴的監獄。

墨西哥外交部長巴塞納（Alicia Barcena）在社交平台X上發文稱，多名外交官在此次事件中受傷，她稱此舉違反了《維也納外交關係公約》。根據該公約，外交館舍被視為外國領土不可侵犯，未經大使許可，東道國執法機構不得進入。