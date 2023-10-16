厄瓜多爾選出最年輕總統　35歲香蕉大亨之子當選

發生過候選人被槍殺事件，南美國家厄瓜多爾的大選終於在兩輪後得出結果，由中間偏右的丹尼爾諾博亞（Daniel Noboa）當選為厄瓜多爾史上最年輕的總統。

厄瓜多爾的總統選舉，8月發生過候選人比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio）遭槍殺，雖然大選繼續舉行，但當地的罪案問題成為其中一個焦點。在首輪的投票，由左翼的路易莎岡薩雷斯（Luisa Gonzalez）領先，不過在周日（15日）的次輪投票後，諾博亞獲我52.3%的選票，而岡薩雷斯只得47.7%而落敗。岡薩雷斯之後承認敗選，並祝賀諾博亞。雖然受到嚴重安全威脅，不過據當地的統計仍有達82.33%的投票率。