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國際
2023-10-16 13:53:05

厄瓜多爾選出最年輕總統　35歲香蕉大亨之子當選

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35歲諾博亞當選為厄瓜多爾新總統。(路透社)

35歲諾博亞當選為厄瓜多爾新總統。(路透社)

發生過候選人被槍殺事件，南美國家厄瓜多爾的大選終於在兩輪後得出結果，由中間偏右的丹尼爾諾博亞（Daniel Noboa）當選為厄瓜多爾史上最年輕的總統。

厄瓜多爾的總統選舉，8月發生過候選人比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio）遭槍殺，雖然大選繼續舉行，但當地的罪案問題成為其中一個焦點。在首輪的投票，由左翼的路易莎岡薩雷斯（Luisa Gonzalez）領先，不過在周日（15日）的次輪投票後，諾博亞獲我52.3%的選票，而岡薩雷斯只得47.7%而落敗。岡薩雷斯之後承認敗選，並祝賀諾博亞。雖然受到嚴重安全威脅，不過據當地的統計仍有達82.33%的投票率。

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諾博亞支持者慶祝當選。(路透社) 左翼候選人路易莎岡薩雷斯承認落敗。(路透社)

僅17個月任期

35歲的諾博亞是厄瓜多爾全國民主行動黨的代表，其父既是香蕉大亨，過去曾5次參與總統大選都落敗。他將會在自己36歲生日前5日，下月25日宣誓成為總統，不過他的任期大約只有17個月，原因是今次選舉是原總統拉索（Guillermo Lasso）遭彈劾而解散國會所舉行。諾博亞在勝選後表示：「明日我們為新的厄瓜多爾而努力，我們將要開始認真打擊暴力、貪污及仇恨以重建國家。」

受到哥倫比亞及秘魯兩個可卡因的最大生產地影響，厄瓜多爾成為毒販組織的匯集地，也造成當地暴力事件頻生。諾博亞在選舉時提出，將當地最難處理的罪犯送到海岸的監獄船上，作為瓦解在當地監獄內頻頻發生內戰的犯罪組織。而他亦提出加強在邊境及港口的保安，以阻截毒品的進出。同時他亦承諾增加當地人的工作機會。

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