厄瓜多爾選美皇后於餐廳遭當眾槍殺　毒梟情夫早前獄中遇害

厄瓜多爾一名23歲前選美皇后，驚傳眾目睽睽之下中彈身亡。28日她在餐廳與一名男子聊天時，一名槍手突然闖入對她近距離開槍，血腥過程全被監視器拍下。

據厄瓜多爾《Ecuavisa電視台》報道，事發地點是克韋多市（Quevedo）一家餐廳，監視器畫面拍到， 23歲前選美皇后蘭蒂（Landy Párraga Goyburo）在桌邊與一名男子聊天，突然間兩名槍手闖入餐廳，其中一名男子對蘭蒂及男性友人近距離開槍，逃跑前又對已經倒地的她再補一槍。

社交帳號擁有百萬粉絲追蹤

另一名槍手全程都在門口把風，直到同夥行動完成後才一起落跑，而據當地媒體曝光的照片，身中多槍的蘭蒂倒在血泊中氣絕身亡。