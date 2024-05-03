厄瓜多爾選美皇后於餐廳遭當眾槍殺　毒梟情夫早前獄中遇害

厄瓜多爾一名23歲前選美皇后，驚傳眾目睽睽之下中彈身亡。28日她在餐廳與一名男子聊天時，一名槍手突然闖入對她近距離開槍，血腥過程全被監視器拍下。
據厄瓜多爾《Ecuavisa電視台》報道，事發地點是克韋多市（Quevedo）一家餐廳，監視器畫面拍到， 23歲前選美皇后蘭蒂（Landy Párraga Goyburo）在桌邊與一名男子聊天，突然間兩名槍手闖入餐廳，其中一名男子對蘭蒂及男性友人近距離開槍，逃跑前又對已經倒地的她再補一槍。
社交帳號擁有百萬粉絲追蹤
另一名槍手全程都在門口把風，直到同夥行動完成後才一起落跑，而據當地媒體曝光的照片，身中多槍的蘭蒂倒在血泊中氣絕身亡。
據悉，曾是選美皇后的蘭蒂，2022年曾代表洛斯里奧斯省（Los Ríos）角逐厄瓜多爾選美小姐，社交帳號擁有百萬粉絲追蹤，是該國有名的網紅，目前正經營自己的運動服裝品牌，還是一家進口居家用品店的老闆娘。
兩人疑似有婚外情
報道稱，蘭蒂曾在2023年底登上厄瓜多爾熱搜，因為她的名字出現在大毒梟諾雷羅 （Leandro Norero）與其會計師安古洛（Helive Angulo）的手機對話當中。一份法庭文件顯示，諾雷羅曾在2022年傳訊息給安古洛，懇求對方幫忙隱瞞他與蘭蒂不尋常的關係，兩人疑似有婚外情。
諾雷羅在入獄半年後，就在監獄中遇害身亡。如今蘭蒂也被行刑式槍殺身亡，警方正介入調查追緝凶手，也要了解是否與大毒梟死亡一案有關。
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