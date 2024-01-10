厄瓜多爾電視台挾持人質事件結束　槍手鏡頭前一度展示炸彈(有片)

厄瓜多爾日前因為多間監獄發生騷亂，並有囚犯越獄，宣布全國進入緊急狀態並實施宵禁，期間發生多宗暴力事件。當地最大城瓜亞基爾(Guayaquil)一間電視台被多名全副武裝和蒙臉的幫派分子闖入及挾持人質，警方其後進入電視台，並拘捕13人。
一批蒙面槍手星期二(9日)闖入位於西南部瓜亞基爾市的電視台並挾持電視台工作人員。由於當時電視台正在進行直播，直播畫面顯示槍手將電視台工作人員強行控制在直播室地上，有槍手一度用長槍指嚇職員頸項，並在鏡頭前展示槍械及炸彈，場面緊張十分驚嚇，之後傳出幾下槍響，直播隨後中斷。警方其後派出特種部隊應對事件，拘捕13人，但未有透露有無傷亡。
總統宣布國家進入國內武裝衝突狀態
事發後，總統諾沃亞簽署行政令，宣布國家進入「國內武裝衝突」狀態，又要求軍方展開行動，以遏制散佈在全國範圍內的有組織犯罪集團。
厄瓜多爾星期一(8日)6間監獄發生騷亂，有幾名監獄人員遭囚犯扣押，囚犯中最惡名昭彰的販毒首腦馬西亞士(Jose Adolfo Macias)越獄，諾沃亞隨後宣布全國進入為期60天的緊急狀態並實施宵禁。
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2024
The Government of Ecuador has declared “A State of Internal Armed Conflict”
Criminal gangs have taken up arms against the state and are storming universities, TV studios and other places.
Videos circulate of gangsters executing soldiers
🇪🇨 pic.twitter.com/8AHwZYPycY