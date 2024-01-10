厄瓜多爾電視台挾持人質事件結束　槍手鏡頭前一度展示炸彈(有片)

厄瓜多爾日前因為多間監獄發生騷亂，並有囚犯越獄，宣布全國進入緊急狀態並實施宵禁，期間發生多宗暴力事件。當地最大城瓜亞基爾(Guayaquil)一間電視台被多名全副武裝和蒙臉的幫派分子闖入及挾持人質，警方其後進入電視台，並拘捕13人。

一批蒙面槍手星期二(9日)闖入位於西南部瓜亞基爾市的電視台並挾持電視台工作人員。由於當時電視台正在進行直播，直播畫面顯示槍手將電視台工作人員強行控制在直播室地上，有槍手一度用長槍指嚇職員頸項，並在鏡頭前展示槍械及炸彈，場面緊張十分驚嚇，之後傳出幾下槍響，直播隨後中斷。警方其後派出特種部隊應對事件，拘捕13人，但未有透露有無傷亡。