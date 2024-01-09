厄瓜多爾頭號通緝犯又越獄　全國進入緊急狀態兼宵禁

厄瓜多當地最惡名昭彰的販毒首腦「馬西亞士」，本月7號傳出越獄失蹤！厄瓜多爾總統諾波亞隨即宣布全國進入為期60天緊急狀態，並動員3千名軍警展開地毯式搜索。據當地媒體報道，厄瓜多爾國家警察司令薩帕塔（Cesar Zapata）將軍7號宣布，武裝部隊確認關押在最大城瓜亞基爾（Guayaquil）監獄的一名囚犯失蹤。據悉，這是一座安全警戒最高層級的監獄。雖然他未提及此人名字，但檢察官辦公室表示，越獄的人正是「頭號通緝犯」馬西亞士（Jose Adolfo Macias）。

厄瓜多爾總統宣布進入緊急狀態 實施宵禁

化名「費托」（Fito）的馬西亞士被認為是「黑幫老大中的老大」，他率領的集團被當局認定從事敲詐勒索、謀殺和販毒等犯罪行為，而且涉嫌掌控該國數座主要監獄。據悉，這是馬西亞士第二次越獄，第一次是在2013年，逃亡3個月之後被抓。他在2011年因為販毒及謀殺等多項罪名，被判34年監禁，自2011年開始服刑。去年8月，總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）遇刺身亡，生前曾指稱受到馬西亞士恐嚇；當局立刻把他轉移到最高安全級別的拉羅卡監獄（La Roca），還大陣仗出動3600名軍警押解。沒想到馬西亞士近期竟還能在監獄錄音樂影片，美化他的犯罪行為，完全無視監獄內的電子設備禁令。沒想到如今又傳越獄，引發民眾恐慌，還在8日引發首都基多的監獄囚犯發生暴動，大批警察和士兵趕抵鎮暴。為了平定民心，同時全力將「頭號通緝犯」追捕到案，厄瓜多爾總統諾波亞（Daniel Noboa）8日宣布全國進入為期60天的緊急狀態。據規定，每天晚上11時到清晨5時實施宵禁。