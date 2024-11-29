厄瓜多爾飛機鬧市墜毀砸車　「空中女爵士」殞命

南美洲國家厄瓜多爾本月26日發生一宗驚悚事故。一架小飛機從天而降墜毀在車水馬龍的道路，機上兩人皆不幸喪命。而一輛正好行駛經過的汽車也慘遭砸中，另有一名電單車騎士被機翼擊中，傷勢不明。

司機傷勢不明

根據《太陽報》（The Sun）等外媒，事發於該國聖埃倫娜省（Santa Elena）的城鎮拉利伯塔德（La Libertad）。從監視器畫面可見，一架小飛機從空中高速墜落，砸在人車來往的「Eleodoro Solorzano」大道上。

畫面顯示，飛機受到猛力撞擊解體殘骸噴飛，正好經過的白色汽車遭砸中，路上行人聽聞巨響後嚇得停下腳步查看情況。另有一名鐵騎士，在緊急關頭設法轉向逃過一死，但仍被殘骸擊中摔車，具體傷勢不明。