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國際
2024-11-29 10:45:27

厄瓜多爾飛機鬧市墜毀砸車　「空中女爵士」殞命

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厄瓜多爾飛機鬧市墜毀砸車　「空中女爵士」殞命

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南美洲國家厄瓜多爾本月26日發生一宗驚悚事故。一架小飛機從天而降墜毀在車水馬龍的道路，機上兩人皆不幸喪命。而一輛正好行駛經過的汽車也慘遭砸中，另有一名電單車騎士被機翼擊中，傷勢不明。

司機傷勢不明

根據《太陽報》（The Sun）等外媒，事發於該國聖埃倫娜省（Santa Elena）的城鎮拉利伯塔德（La Libertad）。從監視器畫面可見，一架小飛機從空中高速墜落，砸在人車來往的「Eleodoro Solorzano」大道上。

畫面顯示，飛機受到猛力撞擊解體殘骸噴飛，正好經過的白色汽車遭砸中，路上行人聽聞巨響後嚇得停下腳步查看情況。另有一名鐵騎士，在緊急關頭設法轉向逃過一死，但仍被殘骸擊中摔車，具體傷勢不明。

首位女性駕駛超音速飛機

據悉，機上當時載有正在進行訓練的女機長索利斯（Diana Estefaníaiz Solis）以及學員拉米雷斯（Juan Andrés Pacheco Ramírez）。兩人生前被譽為「空中女爵士」和「空中騎士」，皆雙雙不幸罹難。據悉，索利斯是厄瓜多爾首位駕駛超音速飛機的女性，是該國航空界的傳奇人物。

失事飛機隸屬於厄瓜多爾高級軍事航空學校（Superior Military Aviation School），厄瓜多爾空軍表示將成立調查委員會以查明事故原因。軍方對這場悲劇發表聲明稱，全體對死者家屬與親友表示哀悼，並正向遺屬提供支持。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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