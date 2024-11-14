厄瓜多爾「監獄風雲」幫派大亂鬥15囚犯喪命　家屬爆：有人被斬首

南美洲國家厄瓜多爾最大的一座監獄濱海監獄（Litoral），在11月13日爆發大規模暴力事件，多名囚犯集體鬥毆導致嚴重死傷，至少造成15人死亡、14人受傷。
據《美聯社》等外媒綜合報道，位於厄瓜多爾城市瓜亞基爾（Guayaquil）的濱海監獄（Litoral），是全國最惡名昭彰，也是規模最大的監獄。
武器包括手榴彈
11月13日濱海監獄爆發大規模鬥毆，不同幫派之間當為了爭奪監獄控制權，導致多方人馬在監獄涼亭大亂鬥。
據《每日郵報》報道，囚犯家屬向記者透露，他們不只鬥毆，還利用偷運進監獄裡的武器，在裡面大開殺戒。家屬稱有囚犯遭到斬首、還被投擲手榴彈，現場十分混亂。
一名死者的姊姊告訴厄瓜多報紙《El Universo》，據內部人士透露，死亡人數絕對不只十多人，實際上應該有三、四十人，「這就是我們為何趕到這的原因，因為實際傷亡絕對更多」。
3年前暴動 過百犯死亡
據監獄內部拍攝畫面顯示，執法人員站在監獄屋頂，當時旁邊還有一具被殺害囚犯的屍體。而在執法人員進行搜查時，人們看到赤裸上身的囚犯戴著手銬，集體趴在院子的地板上。
目前，厄瓜多國家安全部隊已經進入監獄並取得控制，以防再有動亂發生。總檢察長辦公室表示，將對9名囚犯提出謀殺指控。
海濱監獄關押了大約1萬名囚犯，人數是其容量的兩倍。因為監獄過度擁擠、管理腐敗，加上毒品集團幫派滲透，讓監獄內暴力衝突不斷。事實上，濱海監獄也曾於2021年發生大規模暴動，當時共有119名囚犯死亡。
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