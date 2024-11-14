厄瓜多爾「監獄風雲」幫派大亂鬥15囚犯喪命　家屬爆：有人被斬首

據《美聯社》等外媒綜合報道，位於厄瓜多爾城市瓜亞基爾（Guayaquil）的濱海監獄（Litoral），是全國最惡名昭彰，也是規模最大的監獄。

南美洲國家厄瓜多爾最大的一座監獄濱海監獄（Litoral），在11月13日爆發大規模暴力事件，多名囚犯集體鬥毆導致嚴重死傷，至少造成15人死亡、14人受傷。

武器包括手榴彈

11月13日濱海監獄爆發大規模鬥毆，不同幫派之間當為了爭奪監獄控制權，導致多方人馬在監獄涼亭大亂鬥。

據《每日郵報》報道，囚犯家屬向記者透露，他們不只鬥毆，還利用偷運進監獄裡的武器，在裡面大開殺戒。家屬稱有囚犯遭到斬首、還被投擲手榴彈，現場十分混亂。

一名死者的姊姊告訴厄瓜多報紙《El Universo》，據內部人士透露，死亡人數絕對不只十多人，實際上應該有三、四十人，「這就是我們為何趕到這的原因，因為實際傷亡絕對更多」。