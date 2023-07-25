厄瓜多爾5間監獄逾90名獄警被挾持 3地宣布進入緊急狀態

厄瓜多爾監獄暴動至少6死11傷

綜合《路透社》、《CNN》等外媒報道，厄瓜多爾國家監獄管理局（SNAI）表示，目前厄瓜多爾有5座監獄至少96名獄警遭到囚犯挾持，SNAI正努力確保獄警們能獲得安全釋放，並指出獄警健康狀況良好。厄瓜多爾近日的監獄暴動已釀成至少6死11傷，13座監獄的囚犯開始絕食示威抗議，不過當局並未說明囚犯示威的原因為何。厄瓜多爾自2021年以來監獄暴力頻傳，至少400人在獄中死亡，原因包括黑幫成員在獄中爆發衝突等，而監獄往往淪為由黑幫組織自行管理的場所。隨著印德立阿格23日被射殺身亡，暴力事件迅速蔓延開來。

據悉，目前涉嫌參與謀殺印德立阿格的2名嫌犯已被警方拘留。曼塔是厄瓜多爾在太平洋沿岸的重要港口，也是世界上最大的鮪魚交易港口之一，不過近年受到國際犯罪組織的影響，該港口成為惡名昭彰的販毒地點。與10年前不同的是，厄瓜多爾現已成為從南美洲將古柯鹼運往美國、加拿大和亞洲的重要中繼站。總統拉索在安全內閣會議後表示，「我們不能否認組織犯罪已經滲透到國家、政治組織和社會本身，這是一個已經醞釀了10多年的問題」。為了因應暴力活動升級，曼塔所在的馬納比省（Manabí）和洛斯里奧斯省（Los Rios）以及西南部城市杜蘭（Duran）目前都已進入為期60天的緊急狀態和宵禁。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章