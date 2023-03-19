厄瓜多爾6.8級地震16死逾400傷 民眾慌忙逃命(有片)

南美國家厄瓜多爾昨發生黎克特制6.8級地震，造成16死逾400傷，死者中包括鄰國秘魯邊境地區一名4歲女童，其所住房屋倒塌，她頭部受傷死亡。震央位於厄瓜多爾南部巴勞市以西29公里的海底，震源深度約66公里。埃爾奧羅省為重災區最少12人死亡，一幢兩層高房屋倒塌數人被困。阿蘇艾省則有汽車遭建築物掉下的瓦礫壓毀，導致一人死亡。

厄瓜多爾地震｜房屋黏土興建不堅固 地震發生在中午12時過後，民眾慌忙湧到街上暫避，閉路電視拍到在超市購物的民眾慌忙逃到戶外，以及電視台直播室主持感到搖晃的一刻。有民眾形容地動山搖，電線、窗門和所有東西都在搖動。當局稱，有最少44間房屋摧毀，以及90間受損。約50間學校和逾30間醫院等醫療設施受影響。有建築師稱，地震災區的建築物老舊，沒有地基，多數以黏土等物料興建，並不堅固。一名居民稱，他3名親友遇難，分別是一對夫婦和他們的幼女，他們所住的屋子根本應該一早清拆重建。