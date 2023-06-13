厄瓜多爾76歲婦人被醫院宣告不治　2日後在葬禮中「復活」

厄瓜多爾有一名76歲的老婦蒙托亞（Bella Montoya）上周被醫院宣告死亡，沒想到2天後，竟在自己的葬禮中「起死回生」，在棺材內大口呼吸，目前蒙托亞在醫院接受治療。 《BBC》、《法新社》報導，據蒙托亞的兒子表示，蒙托亞上周疑因中風送醫不治，9日在馬丁義戈薩公立醫院（Martin Icaza）被一名醫生宣告死亡。由於家境貧困，蒙托亞的兒子甚至必須透過募款來募得一口棺材。

心肺呼吸驟停被醫生宣告死亡

然而，就在蒙托亞被放進棺材5小時後，準備幫她換衣服的親戚發現蒙托亞竟試圖用力呼吸。據社群媒體上流傳的一段影片顯示，蒙托亞躺在一口敞開的棺材內，呼吸急促，周遭圍繞幾個親戚。隨後，醫護人員抵達並觀察她的情況，接著將她抬上擔架並送上救護車。這宗不可思議的事件引發厄瓜多爾內媒體的關注，大肆報導蒙托亞的「復活」。厄瓜多衛生部已成立委員會調查該事件。並發布聲明說，該名婦女當時心肺呼吸驟停，即失去呼吸和心臟功能，並對心肺復甦術沒有反應，因此值班醫生宣告她死亡。老婦的兒子告訴《法新社》，「我一點一點地掌握了狀況，現在我只祈禱我母親的健康狀況有所改善。我希望她活著並在我身邊」。

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