原來係咁！女子買夾公仔機附使用手冊 寫明可設定夾多少次中1次 1個裝置決定爪子鬆緊

常在夾公仔店裡會聽到有人說，「個爪冇力！？」、「呃錢口大口木架！」，夾公仔機受操控似乎已是公開的秘密，但現在證據確鑿……澳洲新聞網報道，居於墨爾本的克拉克(Katie Clark)在TikTok分享，她買了一台夾公仔機做新居的裝飾，修理機器時，卻意外在投幣設備的後方發現一本使用手冊，寫著如何設定勝出率以及調校爪子的力度等。其中，中獎方面，必須累積一定次數才會夾到，例如50次、30次、20次、10次才會夾到一次，也有玩1、2、3、5次就可夾到一次的選項。

樓主：我們都心知肚明

有網民回應指，夾公仔機的爪子都是鬆到夾不到，克拉克再翻看使用手冊，回覆說她這個型號附有一個墊圈，若安裝在爪子上會夾得較緊，拆掉的話，爪子就會變鬆。她在家與親戚一起玩時，自己逢夾必中，親戚總是夾不到，因為在其他人玩時，她會調校設定，令他們失敗，「你可以改變勝出率」。

克拉克笑言，她這些發現要讓更多人對夾公仔機心碎了，因為「證實爪子被操控」，對於夾公仔機「有蠱惑」，「我們都心知肚明，但當它白紙黑字、被印成手冊時，就更像是被法律允許。現在一切得到證實」。