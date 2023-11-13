原來係咁！女子買夾公仔機附使用手冊 寫明可設定夾多少次中1次 1個裝置決定爪子鬆緊

常在夾公仔店裡會聽到有人說，「個爪冇力！？」、「呃錢口大口木架！」，夾公仔機受操控似乎已是公開的秘密，但現在證據確鑿……澳洲新聞網報道，居於墨爾本的克拉克(Katie Clark)在TikTok分享，她買了一台夾公仔機做新居的裝飾，修理機器時，卻意外在投幣設備的後方發現一本使用手冊，寫著如何設定勝出率以及調校爪子的力度等。其中，中獎方面，必須累積一定次數才會夾到，例如50次、30次、20次、10次才會夾到一次，也有玩1、2、3、5次就可夾到一次的選項。
樓主：我們都心知肚明
有網民回應指，夾公仔機的爪子都是鬆到夾不到，克拉克再翻看使用手冊，回覆說她這個型號附有一個墊圈，若安裝在爪子上會夾得較緊，拆掉的話，爪子就會變鬆。她在家與親戚一起玩時，自己逢夾必中，親戚總是夾不到，因為在其他人玩時，她會調校設定，令他們失敗，「你可以改變勝出率」。
克拉克笑言，她這些發現要讓更多人對夾公仔機心碎了，因為「證實爪子被操控」，對於夾公仔機「有蠱惑」，「我們都心知肚明，但當它白紙黑字、被印成手冊時，就更像是被法律允許。現在一切得到證實」。
網民抱怨「夾不到」
不少網民表達憤怒與失望，有人說多年前在墨爾本發現一部人氣爆錶的夾公仔機，但玩了整整一小時，只夾到一個公仔。有人怒言，「我去夾公仔店玩18次，才會贏一次」。有人直指，「不知為何他們會被容許去騙人，應該隨機夾中，而不是公然欺騙」。一名男網民踢爆，他曾在商場工作，小型夾公仔機，會設定夾15次中一次，大型的會是夾30或40次才會贏一次。
克拉克最後總結說，「但是我們仍會繼續玩」，不少網民認同並分享成功經驗，一名女子說「我經常玩又經常夾中，所以很喜歡玩」。