原來是國寶！老婦撿石頭做門擋 10年後先發現係7000萬年前巨型琥珀 價值驚人

天然形成的大型琥珀極之珍貴，羅馬尼亞一名婦人在河邊撿到一塊3.5公斤重的石頭，帶回家當作門擋，老婦10多年後去世，家人整理遺物時才意外發現，這塊石頭原來是3,800萬至7,000萬年前的巨型琥珀，估計價值100萬歐元(約859.3萬港元)。
小偷對「門擋」不屑一顧
西班牙《國家報》報道，羅馬尼亞東南部小鎮科爾蒂(Colti)一名老婦，早年在住所附近河邊發現一塊約3.5公斤重的石頭，未知「執到寶」，就拿來當作家裡的門擋，即使後來有小偷爆竊，小偷也對這塊石頭不屑一顧。
親人出售琥珀
10多年後，老婦於1991年去世，親人整理遺物時才注意到這門擋其實是一塊琥珀，後來將琥珀賣給羅馬尼亞政府。經波蘭克拉科夫歷史博物館鑑定，是3,850萬至7,000萬年前的琥珀。
至今發現全球最大琥珀之一
結果，這塊巨型琥珀被認定是羅馬尼亞國寶，自2022年起一直收藏在布澤烏(Buzau)縣立博物館。館長科斯塔凱(Daniel Costache)對報章表示，這塊寶石的發現，無論是在科學還是博物館館藏上，都有重大意義，相信是目前世界上發現的最大琥珀之一。
琥珀小鎮
事實上，老婦所住小鎮科爾蒂位處的布澤烏地區盛產琥珀，也是羅馬尼亞唯一出產琥珀的地區。科爾蒂有一處琥珀礦，早於1948年關閉，當地也於1973年開設琥珀博物館，展出琥珀、各類礦石以及採礦歷史等資料。