原來是國寶！老婦撿石頭做門擋 10年後先發現係7000萬年前巨型琥珀 價值驚人

天然形成的大型琥珀極之珍貴，羅馬尼亞一名婦人在河邊撿到一塊3.5公斤重的石頭，帶回家當作門擋，老婦10多年後去世，家人整理遺物時才意外發現，這塊石頭原來是3,800萬至7,000萬年前的巨型琥珀，估計價值100萬歐元(約859.3萬港元)。

小偷對「門擋」不屑一顧

西班牙《國家報》報道，羅馬尼亞東南部小鎮科爾蒂(Colti)一名老婦，早年在住所附近河邊發現一塊約3.5公斤重的石頭，未知「執到寶」，就拿來當作家裡的門擋，即使後來有小偷爆竊，小偷也對這塊石頭不屑一顧。