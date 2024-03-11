原價2.99美元帆布袋網上炒貴近200倍 為何掀搶購風潮？

美一個平平無奇的帆布袋近日成為傳媒焦點，主流《紐約時報》和美國有線新聞網絡(CNN)也報道。這個由美國雜貨店Trader Joe’s推出的小手提袋(tote bag)原價售2.99美元(約23港元)，因被搶至缺貨，於網上有人以近200倍價錢放售；於eBay和Facebook等平台，有人標價5美元至500美元(約39港元至3,900港元)。報道指，Trader Joe’s手提袋上周於TikTok掀熱潮，有關短片吸引逾1,100萬人次觀看。有男網民表示過去一周到訪了Trader Joe’s店舖十多次，不是買生活用品，而是為了那手提袋，要買齊藍、紅、黃和綠4色。
Trader Joe’s帆布袋｜「搵了8間分店才買到」
《紐約時報》報道，住在加州洛杉磯、23歲的Thaddeus Yan為網上生活潮流達人，自稱是Trader Joe’s超級粉絲，從Instagram一個專介紹該店產品的帳號看見該手提袋，「這是一個得意小物，而且便宜。我覺得適合我們Z世代。」Yan又說，據他所知這是限量推出。他過去一周到過8間分店找心頭好，第一間他常去，說早已賣清光。另一間則說，早上7時30分已有人於開門前排隊。到了第8間終於找到，店員說只剩少量貨，但轉眼間它們已從貨架迅速消失，他急忙加入搶購人群，「很多人圍著貨架，他們拿得很快，我搶得幾多得幾多」。他最終為自己買了4個，另替朋友買一個。
Trader Joe’s帆布袋｜499.99美元齊全4色 賣家：已售出一套
於科羅拉多州丹佛市，Trader Joe’s店員形容情況瘋狂，有顧客一次過買了10個袋。那顧客到當地出差，擔心回家後無貨買不到。該店員稱，她的店還算好顧客無瘋搶，其他分店的同事上載片段可見，一群人瞬間清空貨架。22歲的Elinor Kim在加州留學，形容大家搶購情況「恐怖」，但她也買了7個Trader Joe’s手提袋，部分給朋友和家人，「我不清楚自己會否用它，但見大家搶便買」。CNN報道，eBay一名賣家以145美元(約1,131港元)出售一套4色，還稱「我相信這是限量製品。」另一人則以499.99美元(約3,900港元)售賣一套4色，聲稱已售出一套，還餘下兩套。報道稱，eBay是以出價拍賣形式購買，不知最終是否以標價出售。在艾奧瓦，有店員指，來貨一星期便已售清，下批貨或至9月才運來。