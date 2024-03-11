原價2.99美元帆布袋網上炒貴近200倍 為何掀搶購風潮？

Trader Joe’s帆布袋｜美國雜貨店Trader Joe’s推出的小手提袋原價2.99美元。(互聯網)

美一個平平無奇的帆布袋近日成為傳媒焦點，主流《紐約時報》和美國有線新聞網絡(CNN)也報道。這個由美國雜貨店Trader Joe’s推出的小手提袋(tote bag)原價售2.99美元(約23港元)，因被搶至缺貨，於網上有人以近200倍價錢放售；於eBay和Facebook等平台，有人標價5美元至500美元(約39港元至3,900港元)。報道指，Trader Joe’s手提袋上周於TikTok掀熱潮，有關短片吸引逾1,100萬人次觀看。有男網民表示過去一周到訪了Trader Joe’s店舖十多次，不是買生活用品，而是為了那手提袋，要買齊藍、紅、黃和綠4色。

Trader Joe’s帆布袋｜「搵了8間分店才買到」 《紐約時報》報道，住在加州洛杉磯、23歲的Thaddeus Yan為網上生活潮流達人，自稱是Trader Joe’s超級粉絲，從Instagram一個專介紹該店產品的帳號看見該手提袋，「這是一個得意小物，而且便宜。我覺得適合我們Z世代。」Yan又說，據他所知這是限量推出。他過去一周到過8間分店找心頭好，第一間他常去，說早已賣清光。另一間則說，早上7時30分已有人於開門前排隊。到了第8間終於找到，店員說只剩少量貨，但轉眼間它們已從貨架迅速消失，他急忙加入搶購人群，「很多人圍著貨架，他們拿得很快，我搶得幾多得幾多」。他最終為自己買了4個，另替朋友買一個。