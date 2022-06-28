原始人餐單｜美漢狂食生雞生肉飲人奶 聲稱「更健康、更具雄風」

奇人奇事，信不信由你……美國芝加哥一名怪漢每日只吃生雞、生紅肉，又愛喝加入前女友人奶和陰道分泌物的自製乳酪，聲稱吃這些東西令他更健康、更有力量、更具雄風。

英國《每日郵報》報道，40歲的西米克(Boban Simic)自稱是「健康達人」，為追求「雄風更勁和勇猛」，他4年前開始生吃雞、牛、豬、羊、山羊，聲稱吃生肉後，身體從未試過這樣健康。其餐單是，早餐吃12至30隻生雞蛋黃、午餐吃兩磅生肉、晚餐再吃生雞蛋黃。他堅稱，這「原始人餐單」從未導致他生病，他每日都會檢查大便是否有寄生蟲。

更令人匪夷所思的是，西米克讓牛奶發酵變成乳酪，會把前女友們的人奶或陰道分泌物加入自製乳酪去「品嚐」。他說，嚐過前女友的奶汁，覺得甜、好味，又做過關於陰道與益生素(probiotics)的資料搜集，發現分泌物可作為益生素。