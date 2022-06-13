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國際
2022-06-13 22:44:49

原放棄生育 英婦一周內奇蹟兩度成孕 終如願組織大家庭

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阿林娜很高興一次生下兩個可愛女兒。(互聯網)

阿林娜很高興一次生下兩個可愛女兒。(互聯網)

生命是奇妙的……居於倫敦東部的阿林娜(Alina Luca)希望組織大家庭，已有一名9歲女兒，一直想生第二胎，經過兩年努力，去年醫生告訴她，她因患有甲狀腺機能低下症，再懷孕的機會僅是5%，她便死心。但想不到一個月後，她竟真的懷孕，往後的一個星期內，竟又再次懷孕！

30歲的阿林娜對英國《每日郵報》憶述，當日12周產檢掃瞄結果顯示，她懷有兩胎，但不是雙胞胎，而是在一周內成孕兩次，「他們(醫生)說，情況非常罕見，但會發生」，在一星期內先後成孕，一個胎兒比另一個較小，「對我來說，這就是奇蹟」。

全球僅少數例子

這種情況，醫學上名為異期復孕(Superfetation)，是一顆卵子受精並植入子宮壁後，僅數日或數周內，又有另一顆卵子受精成孕。兩個胎兒之後會一同出生，但正確來說，並非雙胞胎，兩個胎兒的生長速度並不一樣。醫生指，這情況十分罕見，醫學文獻上僅有少數病例，其中英國、意大利和加拿大均有同類個案。

結果，阿林娜一對女兒EllieMillie於今年315日出生，屬35周早產，Millie45安士，約1分鐘後出生的Ellie44安士。她說，第一次抱一對女兒時，「超開心」，「實在太神奇了」。

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