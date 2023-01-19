去年12月日本旅客重上100萬　香港佔逾14萬

日本旅遊業在入境政策大幅放寬後，旅客人數持續上升。至去年12月，入境日本的外國旅客增至137萬人次，是自2020年2月以來，首次突破百萬。其中最多的是南韓旅客，達45萬人次，而香港則排第3，有逾14萬。

日本觀光局公布，去年12月的入境旅客數字。其中入境外國人數字約為137萬人次，比之前一個月上升1.5倍，與疫情前的2019年同期約252萬人相比，仍少45.8%。入境的旅客當中，南韓仍然佔最多，有逾45萬人，第2是台灣，有逾17萬。至於香港則是第3，有約141,300人次。至於由於中國內地上月仍未放寬出境，只有3.35萬中國旅客入境日本。

日本傳媒訪問了中國的旅行社，表示由於內地仍未恢復團體的旅遊出境簽證，因此未有旅行團在農曆年假前往日本，而日本的旅遊業人士預計，最快也要到今年秋季才能恢復中國旅客入境日本。不過有旅遊巴公司表示，在疫情期間有不少的職員離職及轉職，因此目前人手仍然不足。

日企透露陸續獲發中國簽證

另外，雖然中國政府上星期表示停止向日本人發出入境簽證，不過日本傳媒就表示，部份的工作簽證已經開始重新批出。有知情人士向傳媒表示，部份日本企業的外派人員，已陸續獲得中國地方批出簽證，而同行的家人亦可以申請。