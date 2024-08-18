又一名受害者！印度單親女護士下班回家遭醉漢性侵勒斃 棄屍荒地草叢

印度近日接連有女醫護遭性侵殺害，繼加爾各答一名女實習醫生在醫院遭姦殺引發全國示威以及數十萬醫生罷工後，北阿坎德邦(Uttarakhand state)一名33歲女護士也成為受害者。她上月30日從醫院下班打算回家，卻自此失蹤，至本月1日，遺體在鄰近北方邦邊界村落一處廢棄空地被發現，疑遭性侵勒斃。
受害人與女兒相依為命
印媒報道，女護士在魯德拉普爾(Rudrapur)一間私立醫院工作，是單親媽媽，與11歲女兒同住，相依為命。上月30日，她下班後至晚上仍未回家，翌日家人報警。警方追查，本月1日終在一處廢棄空地的草叢發現一具腐爛遺體，經DNA檢驗後確認是失蹤女護士，生前遭性侵，且頸部有傷痕，疑遭勒斃。
警方追蹤受害人失竊手機
警方追蹤受害人失竊的手機以及翻查逾500部閉路電視畫面，終把男子庫馬爾(Dharmendra Kumar)緝捕歸案。警方指，事發當天，庫馬爾醉酒後在路上發現女護士並尾隨跟蹤，趁她進入住處公寓前施襲，將她拖進草叢性侵勒斃，偷走她的手機及錢包內3,000盧比(約278.8港元)後，棄屍逃走。
醫生罷工持續
庫馬爾於上周三(14日)被捕，報道指，他是領日薪的散工，有毒癮，與受害人素未謀面。
另一方面，加爾各答一名實習女醫生本月在醫院遭姦殺，引發全國示威潮，醫護人員周六(17日)發動全國罷工24小時，至周日部分初級醫生未復工，呼籲當局盡快為遇害女醫生伸張正義。