又一名受害者！印度單親女護士下班回家遭醉漢性侵勒斃 棄屍荒地草叢

印度近日接連有女醫護遭性侵殺害，繼加爾各答一名女實習醫生在醫院遭姦殺引發全國示威以及數十萬醫生罷工後，北阿坎德邦(Uttarakhand state)一名33歲女護士也成為受害者。她上月30日從醫院下班打算回家，卻自此失蹤，至本月1日，遺體在鄰近北方邦邊界村落一處廢棄空地被發現，疑遭性侵勒斃。

受害人與女兒相依為命

印媒報道，女護士在魯德拉普爾(Rudrapur)一間私立醫院工作，是單親媽媽，與11歲女兒同住，相依為命。上月30日，她下班後至晚上仍未回家，翌日家人報警。警方追查，本月1日終在一處廢棄空地的草叢發現一具腐爛遺體，經DNA檢驗後確認是失蹤女護士，生前遭性侵，且頸部有傷痕，疑遭勒斃。