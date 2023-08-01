又一宗桶屍案！加州馬利布潟湖浮出大黑桶 打開驚見男屍(有片)

美國洛杉磯警方表示，周一(7月31日)在加州馬利布潟湖(Malibu Lagoon)沙灘上一個桶子內發現一具男性遺體。桶子最早在周日(30日)發現，一名救生員覺得重量很可疑，翌日早上打開後才驚見屍體。
《洛杉磯時報》報道，洛杉磯縣警長辦公室兇案組警官雷納加(Hugo Reynaga)說，周日下午3時左右，州立公園一名維修工人看到這個黑色膠桶浮在馬利布潟湖上，用獨木舟把桶子帶近岸邊，但沒有打開。
周一早上10時左右，一名值勤救生員看到桶子又出現在潟湖裡，於是下水把桶子拖到沙灘上，打開後發現屍體。
兇殺案｜警方：暫未知桶子從何而來
消息人士說，救生員對桶子重量感到懷疑，因此打開桶子。雷納加稱，警方仍在調查桶子來源，不清楚是否被潮水帶過來，「晚上8時許，這裡漲潮，桶子可能是從海洋漂過來，之後卡在潟湖裡，但我們不確定。」
兇殺案｜男屍腐爛程度
雷納加說，兇案調查員將檢視區內所有CCTV的畫面以尋找線索。目前無法確定受害者可能遭遇過甚麼事。至於遺體被塞進桶子有多久，雷納加說，遺體的「腳看來尚未腐爛」。現場照片顯示，該個已封口的桶子直立放在馬利布碼頭附近的淺水域。
兇殺案｜荷里活名人聚居
馬利布位於風景優美的海岸線，車程距離洛杉磯不到1小時，眾多名人住在這一帶，包括英國搖滾樂隊Coldplay主音Chris Martin以及在長青美劇「Friends」中飾演Monica的Courteney Cox等。另外，李安納度迪卡比奧、茱莉亞羅拔絲、Paris Hilton等名人亦曾居於此。
兇殺案｜常見犯案手法
據悉，桶子是美國歹徒常用的棄屍工具。去年，米德湖(Lake Mead)湖水退去後，浮現一個桶子，裡面裝著一具謀殺案受害者的骸骨。犯罪集團觀察者指，此案可能是數十年前附近的拉斯維加斯黑幫所為。