又一宗桶屍案！加州馬利布潟湖浮出大黑桶 打開驚見男屍(有片)

美國洛杉磯警方表示，周一(7月31日)在加州馬利布潟湖(Malibu Lagoon)沙灘上一個桶子內發現一具男性遺體。桶子最早在周日(30日)發現，一名救生員覺得重量很可疑，翌日早上打開後才驚見屍體。

《洛杉磯時報》報道，洛杉磯縣警長辦公室兇案組警官雷納加(Hugo Reynaga)說，周日下午3時左右，州立公園一名維修工人看到這個黑色膠桶浮在馬利布潟湖上，用獨木舟把桶子帶近岸邊，但沒有打開。

周一早上10時左右，一名值勤救生員看到桶子又出現在潟湖裡，於是下水把桶子拖到沙灘上，打開後發現屍體。

兇殺案｜警方：暫未知桶子從何而來

消息人士說，救生員對桶子重量感到懷疑，因此打開桶子。雷納加稱，警方仍在調查桶子來源，不清楚是否被潮水帶過來，「晚上8時許，這裡漲潮，桶子可能是從海洋漂過來，之後卡在潟湖裡，但我們不確定。」