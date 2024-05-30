部分訪日外國遊客為拍攝富士山做出滋擾行為，除了河口湖站便利店LAWSON前方的行人路設置黑幕，另一熱門打卡點「富士山夢之大橋」，富士市周三(29日)也裝上柵欄，阻止遊客闖出馬路打卡。

遊客擅闖行車道

富士新聞網(FNN)等媒體報道，富士山南側山腳的「富士夢之大橋」，位於行經富士市的139號國道，儘管大橋旁有一處專供行人通行的天橋，但外國遊客為拍攝富士山美景，有人走進大橋的行車道內，更有人闖入車道中央禁止進入的分隔區拍攝，他們隨意穿越車道，對行車安全構成危險。中央政府本周三派工程人員在橋上設置長約400米的柵欄，阻止遊客亂闖車道。