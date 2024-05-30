部分訪日外國遊客為拍攝富士山做出滋擾行為，除了河口湖站便利店LAWSON前方的行人路設置黑幕，另一熱門打卡點「富士山夢之大橋」，富士市周三(29日)也裝上柵欄，阻止遊客闖出馬路打卡。
遊客擅闖行車道
富士新聞網(FNN)等媒體報道，富士山南側山腳的「富士夢之大橋」，位於行經富士市的139號國道，儘管大橋旁有一處專供行人通行的天橋，但外國遊客為拍攝富士山美景，有人走進大橋的行車道內，更有人闖入車道中央禁止進入的分隔區拍攝，他們隨意穿越車道，對行車安全構成危險。中央政府本周三派工程人員在橋上設置長約400米的柵欄，阻止遊客亂闖車道。
遊客滋擾 居民叫苦
外國遊客帶來的噪音、亂過馬路及違規泊車等行為，讓居民叫苦連天，富士市政府已在當地豎立勸導告示牌，亦正考慮增設停車地點等應對遊客需求的措施。
柵欄懸掛「禁止進入」警告牌
中央政府在大橋行車道設置的柵欄高約80厘米，上面也懸掛「禁止進入」警告牌。管理該處道路的靜岡國道辦公室表示，柵欄屬臨時性，他們將在7月安裝高約1.8米的圍欄來防止遊客進入車道。
河口湖LAWSON黑幕被挖10多個洞
另外，位於富士山北側山腳的河口湖町，連鎖便利店LAWSON河口湖站前店對面行人路，日前已設置高約2.5米、寬約20米的遮光黑幕阻擋拍攝富士山。然而，就在黑幕掛上僅一周，到本月28日時已被人挖了超過10個洞，對此河口湖町公所表示，除了盡快修復，也會張貼告示，提醒人們勿觸碰黑幕。