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國際
2024-05-30 16:59:04

又出招！日本富士山夢之大橋裝欄柵 防遊客闖車道打卡(有片)

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FNN畫面顯示，有人闖入富士山夢之大橋的行車道拍攝後離開。(互聯網)

FNN畫面顯示，有人闖入富士山夢之大橋的行車道拍攝後離開。(互聯網)

部分訪日外國遊客為拍攝富士山做出滋擾行為，除了河口湖站便利店LAWSON前方的行人路設置黑幕，另一熱門打卡點「富士山夢之大橋」，富士市周三(29)也裝上柵欄，阻止遊客闖出馬路打卡。

遊客擅闖行車道

富士新聞網(FNN)等媒體報道，富士山南側山腳的「富士夢之大橋」，位於行經富士市的139號國道，儘管大橋旁有一處專供行人通行的天橋，但外國遊客為拍攝富士山美景，有人走進大橋的行車道內，更有人闖入車道中央禁止進入的分隔區拍攝，他們隨意穿越車道，對行車安全構成危險。中央政府本周三派工程人員在橋上設置長約400米的柵欄，阻止遊客亂闖車道。

遊客滋擾 居民叫苦

外國遊客帶來的噪音、亂過馬路及違規泊車等行為，讓居民叫苦連天，富士市政府已在當地豎立勸導告示牌，亦正考慮增設停車地點等應對遊客需求的措施。

FNN畫面顯示，有人闖入大橋的行車道中央分隔區逗留拍攝。(互聯網) FNN畫面顯示，有人闖入大橋的行車道中央分隔區逗留拍攝。(互聯網) FNN畫面顯示，有人爬上大橋石壆打卡。(互聯網) FNN畫面顯示，有人闖入大橋的行車道拍攝。(互聯網) FNN畫面顯示，有人闖入大橋的行車道拍攝。(互聯網) FNN畫面顯示，有人闖入大橋的行車道拍攝。(互聯網) FNN畫面顯示，有人闖入大橋的行車道。(互聯網) FNN畫面顯示，有人闖入大橋的行車道拍攝。(互聯網) FNN畫面顯示，有人闖入大橋行車道拍攝後離開。(互聯網) FNN畫面顯示，有人坐在石壆上打卡。(互聯網) 禁止亂泊車告示牌。(互聯網) 各款提醒遊客的告示牌。(互聯網) 各款提醒遊客的告示牌。(互聯網)

柵欄懸掛「禁止進入」警告牌

中央政府在大橋行車道設置的柵欄高約80厘米，上面也懸掛「禁止進入」警告牌。管理該處道路的靜岡國道辦公室表示，柵欄屬臨時性，他們將在7月安裝高約1.8米的圍欄來防止遊客進入車道。

河口湖LAWSON黑幕被挖10多個洞

另外，位於富士山北側山腳的河口湖町，連鎖便利店LAWSON河口湖站前店對面行人路，日前已設置高約2.5米、寬約20米的遮光黑幕阻擋拍攝富士山。然而，就在黑幕掛上僅一周，到本月28日時已被人挖了超過10個洞，對此河口湖町公所表示，除了盡快修復，也會張貼告示，提醒人們勿觸碰黑幕。

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工程人員在橋上行車道裝設柵欄，並懸掛「禁止進入」警告牌。(互聯網) 工程人員在橋上行車道裝設柵欄。(互聯網) 工程人員在橋上行車道裝設柵欄。(互聯網) 工程人員在橋上行車道裝設柵欄。(互聯網) 橋上行車道裝設柵欄。(互聯網) 橋上行車道裝設柵欄。(互聯網) 工程人員在橋上行車道裝設柵欄。(互聯網) 橋上行車道裝設柵欄。(互聯網) 熱門打卡點「富士山夢之大橋」。(互聯網) 熱門打卡點「富士山夢之大橋」。(互聯網) 有人隔著河口湖LAWSON店前黑幕拍攝。(美聯社) 河口湖LAWSON店前黑幕被挖洞。(美聯社)
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