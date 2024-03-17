又幾似！肯尼亞男自稱馬斯克私生子 眾籌赴美國尋親

美國科技界企業家馬斯克(Elon Musk)是多仔公，甚至捐精給女員工產下雙胞胎子女，成為11名孩子的父親，他認為「聰明人應多生育」。近日爆出他在非洲有私生子傳聞，一名肯尼亞男子聲稱是馬斯克私生子，還於網上發起眾籌為赴美國「尋找爸爸」籌旅費。網民看見那名自稱是小馬斯克(Elon Musk Junior)男子的照片，驚呼「我的天，真的很像」。但也有人質疑他是騙子，其眾籌至周日，僅有一人捐出10美元(約78港元)。

馬斯克私生子｜網民：AI生成圖？馬斯克是你兒子吧？ 小馬斯克於眾籌帖子稱，在上世紀九十年代初期，他現時已離世的母親於酒店JW Marriot Masai Mara Lodge任職經理，而馬斯克當時下榻該酒店。根據母親的朋友和同事稱，兩人變得要好，母親更常去見馬斯克。小馬斯克表示，「我絕對相信馬斯克是我的生父，但我卻生活窮困」。他希望大家捐款助他和他的律師前往美國，與馬斯克一起接受DNA檢測，「最終一家團聚」。小馬斯克又在「生父」馬斯克旗下社交網X稱，馬斯克的律師團隊已接觸他，堅持要他到美國做親子鑒定。有報道稱，馬斯克疑在1993年到過肯尼亞。