又擺烏龍｜拜登照稿讀　連標點符號都串埋出嚟(有片)

79歲美國總統拜登自上任以來曾被傳媒拍攝到在公開場合口誤、發呆，引發不少人質疑其健康狀況，繼早前當眾問已離世女議員在哪裡，以及耳語少女教路戀愛貼士後，他在一場記者會中，公開學生貸款詐騙舉報網站網址時，竟然連標點符號都串了出來，引發網上討論。

綜合美國媒體報導，當地時間18日美國總統拜登出席一場記者會，對外宣布為年收入低於12.5萬美元的人推出一個線上學貸申請網站，以獲得最多1萬美元的減免，在記者會中拜登也公布學貸詐騙舉報網站「reportfraud.ftc.gov」，他看著讀稿機唸出：「ReportFraud D-O-T ftc.gov」，連網址的標點符號「.」(dot)也串了出來。

共和黨發言人之一：把「點」放在讀稿機令拜登困惑

影片隨即在網上瘋傳，共和黨全國委員會發言人之一的Tommy Pigott戲謔：「他們把『點』這個詞放在讀稿機裡，他(拜登)真的很困惑，他把它串出來，而不是僅僅說個『點』。」

這不是拜登第一次在讀稿機上出包，日前在宣布美國婦女獲得墮胎保障與避孕權時，拜登被發現演說過程中完全照著提詞機念，連結尾的結束引言「end of quote」、「Repeat the line」(重複這行)都一一讀出來。全球首富兼特斯拉(Tesla)創辦人之一馬斯克(Elon Musk)當時就諷刺：「誰控制了讀稿機，誰就是真正的總統」。