又擺烏龍｜拜登：去過美國54個州　網民：恭喜美國多4個州(有片)

美國總統拜登繼上次連稿中的標點符號都串了出來，再次出現口誤，不但將美國50個州講為「54州」，還將英國新首相辛偉誠(Rishi Sunak)的名字讀錯。距離美國舉行期中選舉只有約1個星期的時間，下月將年滿80歲的拜登再度引發不少人質疑其健康狀況。

拜登上周五(10月28日)晚間為賓夕法尼亞州參議員候選人John Fetterman站台助選時，指在2018年期中選舉期間，對手共和黨曾經承諾廢除歐巴馬執政時期的《平價醫療法案》，而民主黨阻止了一切，「這就是為甚麼我們在2018年打敗了他們，我們去了54個州(拉票)，原因是人們沒有意識到，任何既有病患都能獲取醫療保健的唯一原因就是《平價醫療法案》。」但美國只有50州，此言一出，隨即有網民調侃「恭喜美國人得到額外的4個州」。

將 Rishi Sunak姓和名讀錯

另外，拜登24日在印度傳統節日排燈節的活動上發言時，祝賀辛偉誠將成為英國新任首相，但他卻將對方的姓名字全部讀錯，讀成「Rashee Sanook」。

入主白宮將近2年的拜登24日與夫人吉兒在白宮花園，舉行一場植樹儀式。結束後，拜登突然困惑地問：「我們要去哪裡？」令他被質疑連在白宮花園也迷路。

