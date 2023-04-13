又有網紅犯峇里禁忌 裸女攬700年神聖古樹拍照

印尼峇里Bayan一棵建在寺廟範圍內的700年古樹被當地人視為神聖，是外國遊客打卡點，但不時有遊客穿著性感，甚至全裸攬樹拍照。繼去年5月一名俄羅斯女網紅全身赤裸在樹根上拍照後，日前再有網紅被揭脫光衣服胸部貼著該古樹的樹幹拍照，引起當地人不滿。轉載圖片的網友說，「致所有不尊重我們土地的外國人，峇里是我們家鄉，不是你的！！！！！你認為在我們神聖的大樹拍裸照很有型嗎？返回你的國家，若你不尊重我們的傳統和文化！」

當地傳媒今日稱，最新一名犯禁忌的女遊客昨已被捕，名叫Luiza Kosykh、40歲，持有投資者的簽證。Kosykh聲稱到峇里是打算在當地投資，照片於2021年4月11日拍攝，並解釋並不知道那大樹在當地具神聖地位。峇里當局稱，Kosykh兩年前拍攝照片的同一天上載照片到Instagram，並不知為何照片在2023年再在社交網流傳。雖然Kosykh已道歉，不過仍被即時驅逐出境。