又記錯？長子腦癌病逝 拜登竟說他在伊拉克英勇犧牲(有片)

是記憶紊亂？還是喪子之痛太深？美國總統拜登周三在科羅拉多州黑爾營(Camp Hale)發表講話，疑似忘記了長子博・拜登(Beau Biden)因腦癌病逝，竟說他在伊拉克英勇犧牲，影片其後在社交網瘋傳。

《霍士新聞》(Fox News)報道，拜登在演講中表示，他的兒子博・拜登命喪伊拉克。他說：「我作為一個男人的父親這麼說，他(兒子)贏得了銅星勳章，以彰顯他傑出的貢獻，並在伊拉克失去了生命。」

報道指，博・拜登2008年至2009年確實在伊拉克服役，但於2015年因腦癌在美國馬里蘭州逝世。據指腦部病變是博・拜登因在海外服役期間接觸用以銷毀文件和其他軍用廢棄物的軍事焚化坑(Burning Pit)所引發。很多電子零件、化學纖維和塑膠焚燒時所產生的大量有毒物質，至今仍對美國退伍軍人造成許多後遺症。