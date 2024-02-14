友賽期間被閃電擊中 印尼35歲業餘球員倒地不治

印尼一場足球賽上周六(10日)發生駭人意外，兩支業餘球隊進行友賽時，一位球員在場上被突如其來的閃電劈中，送醫搶救後不治。 事發於西爪哇萬隆的一個體育場，涉事兩隊為FLO FC Bandung及FBI Subang，比賽時天空已傳出雷聲，目擊者表示當時第一道閃電先劈中球場外，第二道就擊中正在球場比賽、來自FBI Subang的35歲球員Septian Raharja。

社交平台瘋傳影片可見Septian倒地不起，隊友紛衝上前查看，他雖然還有呼吸，但雙腿被燒得通紅、胸口有紅黑色傷痕、球衣也被燒成碎片，甚至連球鞋都著火，球隊雖然將他緊急送院，但搶救後宣告不治。FBI Subang賽後證實Septian過世的消息，及宣布在另一場比賽前為他舉辦哀悼儀式。

Septian育有兩名孩子，妻子表示丈夫近年因膝傷已減少踢波，「他是一名好人，也是兩名孩子的好爸爸。」

