反對黨擬周六表決彈劾 尹錫悅涉叛亂罪受查

南韓總統尹錫悅與反對派角力搞出大頭佛，他周二深夜突宣布戒嚴被批評破壞民主，惹起民憤。首爾周四連續第二天有大批民眾集會要求他辭職。尹錫悅與被指是戒嚴令推手、剛辭職的前防長金龍顯也面臨刑事檢控，警方就民眾投訴兩人干犯叛亂罪展開調查。尹錫悅昨日繼續神隱，僅發聲明稱接受金龍顯辭職，並由駐沙特阿拉伯大使崔秉赫接任防長。最大反對黨共同民主黨則計劃周六在國會，投票表決彈劾尹錫悅議案。

有指尹錫悅將在周四發表講話向國民道歉，惟至昨晚深夜仍未見其現身。韓聯社指，警方收到兩宗投訴，其中一宗來自反對黨祖國革新黨，另一宗由59名社會運動分子提出。除了尹錫悅，有關投訴還涉及金龍顯和被委任為戒嚴司令的陸軍參謀總長朴安洙等官員。金龍顯並被首爾中央地方檢察廳禁止出境。