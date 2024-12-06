反對黨擬周六表決彈劾 尹錫悅涉叛亂罪受查

南韓總統尹錫悅與反對派角力搞出大頭佛，他周二深夜突宣布戒嚴被批評破壞民主，惹起民憤。首爾周四連續第二天有大批民眾集會要求他辭職。尹錫悅與被指是戒嚴令推手、剛辭職的前防長金龍顯也面臨刑事檢控，警方就民眾投訴兩人干犯叛亂罪展開調查。尹錫悅昨日繼續神隱，僅發聲明稱接受金龍顯辭職，並由駐沙特阿拉伯大使崔秉赫接任防長。最大反對黨共同民主黨則計劃周六在國會，投票表決彈劾尹錫悅議案。
有指尹錫悅將在周四發表講話向國民道歉，惟至昨晚深夜仍未見其現身。韓聯社指，警方收到兩宗投訴，其中一宗來自反對黨祖國革新黨，另一宗由59名社會運動分子提出。除了尹錫悅，有關投訴還涉及金龍顯和被委任為戒嚴司令的陸軍參謀總長朴安洙等官員。金龍顯並被首爾中央地方檢察廳禁止出境。
有指總統尹錫悅頒布戒嚴令，其中一個原因是多名檢察官和官員接連遭反對派國會議員動議彈劾。國會昨在全體會議上就表決通過彈劾監查院長崔載海，這是南韓憲政史上首次有監查院院長的彈劾案獲國會通過。監查院負責審計和審議工作，反對派議員指控崔載海在尹錫悅搬遷總統辦公室和官邸一事上監督不力。6個在野黨同日還表決通過彈劾首爾中央地方檢察廳長李昌洙和2名檢察官，他們被指未有切實調查第一夫人金建希參與操縱德意志汽車公司股價一事。
彈劾表決執政黨擬缺席 反對黨出奇招
國會最快可於周五表決彈劾尹錫悅，惟共同民主黨發言人稱，不想過於倉促，遂決定在周六晚7時左右召開特別會議投票。執政黨國民力量的議員打算缺席周六會議，令彈劾議案不獲通過。該黨解釋是不想國家領導人出現真空。國會有300名議員，最少200票贊成才可通過彈劾，反對派有192票，須最少有8名執政黨議員倒戈。為了逼使執政黨議員出席特別會議，共同民主黨出奇招，在同一會議再度表決委任獨立檢察官調查第一夫人金建希涉嫌干預選舉、受賄和操縱股價。「金建希獨檢法案」曾兩度獲國會通過，但均遭尹錫悅運用總統權力否決。有指若執政黨議員缺席周六會議，代價是金建希獨檢法案獲通過。