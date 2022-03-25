反擊海鷗滋擾　威尼斯酒店向客人派「武裝」(有片)

遊客都喜歡一邊欣賞風景、一邊享受美食，因此不少餐廳都開在海邊。不過，在吸引大量遊客的同時，亦會引來大批海鷗前來覓食，這些海鷗甚具掠奪性，不但俯衝叼走遊客食物，還會破壞餐具和物品等，令附近的餐廳非常頭痛。意大利威尼斯一間酒店，就想出向客人派發水槍驅趕海鷗的奇招，到底成效如何呢？

Gritti Palace服務員在得知海鷗不喜歡橙色之後，將橙色的水槍分發給在露台上用餐的客人。(網上圖片)

英國《衛報》(The Guardian)及《泰晤士報》(The Times)報道，威尼斯的一個酒店協會指在過去幾年，海鷗無處不在的問題變得愈來愈嚴重。Monaco & Grand Canal酒店經理Enrico Mazzocco表示：「曾經有顧客將牛角包送到嘴邊，一隻海鷗從他手中搶走之後潛入水中，還有一次，一隻海鷗在侍應於客人餐桌前打開蓋子一剎，帶著整塊牛扒飛走了，我們知道一定要採取行動。」這酒店在每張餐桌上擺放水槍供客人使用。

在大運河上的另一間酒店Gritti Palace，服務員得知海鷗不喜歡橙色之後，將橙色的水槍分發給在露台上用餐的客人。經理Paolo Lorenzoni表示，基本上海鷗一看到水槍就會飛走，所以只要將水槍放在枱上， 根本無需要用。