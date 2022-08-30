反擊白皮豬偷拍照 馬斯克Twitter發文俾貼士 一個月減20磅

51歲的馬斯克在貼文透露，「根據一位好朋友建議，我間歇性斷食，感覺健康些」。他還推薦Zero fasting app，說「幾好用的」。該app介紹斷食瘦身法，也提供各種追蹤工具，協助用家減肥，並控制新陳代謝健康。

粉絲鼓勵馬斯克減肥

有網民好奇馬斯克瘦了多少，他回覆說「從我(不健康的)高峰體重減了超過20磅」。有人問他有沒有健身，他回答，「有啦，有做一點舉重」。馬斯克的遊船河「白皮豬look」曝光後，成為網上熱話，他隨即在Twitter笑言今後「應該更多除掉裇衫，解放乳頭」。他其後受訪時表示，平時很不愛做運動，但現在無論如何都要動起來了。

不少網民在馬斯克留言下貼上他年輕時的照片，身材與現在有明顯差別，很多粉絲鼓勵他減肥，紛紛留言「很好，我們需要你健健康康的」、「我愛你，Elon，保持健康，補充水分」、「斷食外還是要多做運動，適量運動對你沒壞處的，還要活著上火星啊」。