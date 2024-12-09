反政府武裝閃電入城 敘利亞變天 巴沙爾出走

敘利亞迅速變天！反政府武裝周日凌晨閃電攻入首都大馬士革，總統巴沙爾倒台，民眾湧上街慶祝。巴沙爾盟友俄羅斯的外交部稱，巴沙爾已離開敘國，並指他與衝突各方談判後放棄總統職位。截至本港時間昨晚11時，巴沙爾下落未明。反政府武裝宣布在大馬士革實施宵禁，並要求所有武裝力量不得接近大馬士革公共機構，指機構暫由總理賈拉利監管。賈拉利稱準備好移交政權予反對派，會與人民選出的新領袖合作。敘局勢涉多方角力及區內安全，外界關注政權會如何過渡。

叛軍攻入總統府及機場 航班停飛 敘局勢突變於以黎停火協議生效的11月27日當日，「沙姆解放組織」牽頭的反政府武裝跟政府軍交火，其後控制第二大城市阿勒頗，戰況急速升溫；前晚攻入政府軍根據地霍姆斯市，昨凌晨兵分三路，在沒受抵抗下攻佔首都。反政府武裝之後闖入總統府和伊朗駐敘利亞大使館破壞，並進駐首都機場，所有航班暫停升降，機場工作人員撤離，旅客陷入恐慌。反政府武裝入城途中又釋放大馬士革北部近郊的囚犯。國營電視台之後播出反政府武裝講話，指巴沙爾政權已被推翻。以色列傳媒引述消息指巴沙爾擬飛往俄國。

今次戰事是2011年敘國內戰延續，當年敘政府在俄協助扭轉反政府武裝的優勢、2020年達成停火協議。反政府武裝今次得手是看準俄國深陷俄烏戰爭分身乏術，區內重要支持者黎巴嫩真主黨又因以黎戰事元氣大傷、另一盟友伊朗也自顧不暇。一般認為情況對以色列有利，若俄羅斯離開敘利亞，美國也會得益。但巴沙爾倒台後反政府武裝或對以邊境造成更大威脅，亦可能出現「新伊斯蘭國」；敘國也可能變成極端遜尼派國家，對以國構成較巴沙爾政權更大的威脅。以色列已宣布增兵至戈蘭高地，地面部隊進入接壤敘國邊境軍事緩衝區加強防禦。

特朗普：美國不應插手敘利亞亂局 「沙姆解放組織」被美列為恐怖組織，華府較早前稱其反攻跟美方無關。美軍在敘國駐有900人，國安顧問沙利文說美方不打算介入敘內戰，但會防範伊斯蘭國捲土重來。候任美國總統特朗普則發文稱美國不應插手敘利亞亂局。伊朗外交部稱，敘國命運應由該國人民決定。